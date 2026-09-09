Publicado: septiembre 9, 2026, 5:39 pm

🍔 ENTRE PANES 2026 · 2ª EDICIÓN 📍 PLAZA MAYOR · MEDELLÍN La industria gastronómica colombiana tendrá una nueva cita de negocios en Entre Panes 2026 La convención de negocios y feria B2B para el food service colombiano llega a su segunda edición con 120 expositores y una agenda ampliada a tres escenarios de formación. 📅 16 y 17 de septiembre

👥 +4.000 visitantes esperados

🎟️ Entrada gratuita con registro

Agosto de 2026. Un año después de su primera edición en Bogotá, Entre Panes regresa como la plataforma de networking, actualización y negocios especializada para dueños de restaurantes, proveedores y profesionales de la industria gastronómica en Colombia. La convención se traslada a Medellín con el objetivo de convertirse en un encuentro nacional y ampliar su alcance dentro del ecosistema gastronómico, llegando a público de todas las categorías del sector.

Bajo el concepto «el combo perfecto para negocios gastronómicos», la segunda edición espera reunir a más de 4.000 visitantes y 120 marcas expositoras en Plaza Mayor Medellín, con dueños de restaurantes, profesionales y emprendedores gastronómicos, así como proveedores especializados en insumos, equipos, tecnología y servicios para el food service.

4.000+ visitantes esperados 120 marcas expositoras 3 escenarios de formación 20 speakers nacionales e internacionales

« La apuesta de Entre Panes es convertirse en un punto de encuentro para el ecosistema gastronómico de Colombia y Latinoamérica, facilitando conexiones entre empresarios, marcas y proveedores que puedan traducirse en nuevas oportunidades de negocio y en el fortalecimiento de la cadena de valor del sector. — Carolina Urrego, organizadora de Entre Panes

🎤 Tres escenarios: Inspira, Aprende y Conecta

La programación de charlas pasa de uno a tres escenarios. Los temas transversales incluyen liderazgo, marketing gastronómico, innovación, rentabilidad y transformación digital, con un bloque específico de workshops orientados a la eficiencia en cocinas profesionales.

💡 Inspira 20 speakers nacionales e internacionales 📚 Aprende Workshops y formación práctica 🤝 Conecta Networking especializado

🌟 Conferencistas confirmados

El Escenario Inspira contará con 20 speakers nacionales e internacionales. Por primera vez en la historia del evento, participará un invitado internacional: Rodo Cámara, fundador de The Food Truck Store, reconocido en el ranking mundial Burger Dudes en el puesto #23, con expansión a Miami y Barcelona.

Rodo Cámara · The Food Truck Store

Patricia Bueno · Al Agua Patos

Juan Diego Vanegas · Chef y presentador

Wilson Arango · Grupo Belisario

Oswaldo Natera · Pigasus

Héctor Orozco · Ex director Arcos Dorados Colombia

«Cuando un sector cuenta con un espacio como estos para encontrarse, compartir conocimiento y hacer negocios, se generan nuevas posibilidades de crecimiento. Desde Entre Panes apostamos, precisamente, por facilitar esas conexiones y poner en conversación a los diferentes actores de la cadena.» — Ricardo Correa, organizador de Entre Panes

📊 Los cambios en el consumo que enfrenta el sector

La categoría de Comidas fuera del hogar ocupa, por primera vez en el histórico de medición desde 2009, el cuarto lugar dentro del gasto de los hogares colombianos, superando a la canasta de Bienestar. «El dato confirma algo que vemos todos los días: comer fuera de casa ya es parte de nuestra rutina», comentó Urrego.

7,8% del gasto total de hogares en comidas fuera del hogar · junio 2026 10,3% del gasto en comidas fuera del hogar lo concentra la hamburguesa 26,2% de los platos pedidos en domicilios son de la categoría Entre Panes 59/100 consumidores son «buscadores de tiempo» en 2026

Según la Gastometría de Raddar, el gasto real en la categoría creció 1,14% anual, mientras los precios subieron 9,72% frente a junio de 2025. De acuerdo con ConsumerTrack Raddar, la hamburguesa es el plato más pedido tanto en restaurantes (18,4%) como en domicilios (22,9%).