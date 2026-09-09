La industria gastronómica colombiana tendrá una nueva cita de negocios en Entre Panes 2026

Agosto de 2026. Un año después de su primera edición en Bogotá, Entre Panes regresa como la plataforma de networking, actualización y negocios especializada para dueños de restaurantes, proveedores y profesionales de la industria gastronómica en Colombia. La convención se traslada a Medellín con el objetivo de convertirse en un encuentro nacional y ampliar su alcance dentro del ecosistema gastronómico, llegando a público de todas las categorías del sector.
Bajo el concepto «el combo perfecto para negocios gastronómicos», la segunda edición espera reunir a más de 4.000 visitantes y 120 marcas expositoras en Plaza Mayor Medellín, con dueños de restaurantes, profesionales y emprendedores gastronómicos, así como proveedores especializados en insumos, equipos, tecnología y servicios para el food service.
🎤 Tres escenarios: Inspira, Aprende y Conecta
La programación de charlas pasa de uno a tres escenarios. Los temas transversales incluyen liderazgo, marketing gastronómico, innovación, rentabilidad y transformación digital, con un bloque específico de workshops orientados a la eficiencia en cocinas profesionales.
🌟 Conferencistas confirmados
El Escenario Inspira contará con 20 speakers nacionales e internacionales. Por primera vez en la historia del evento, participará un invitado internacional: Rodo Cámara, fundador de The Food Truck Store, reconocido en el ranking mundial Burger Dudes en el puesto #23, con expansión a Miami y Barcelona.
Patricia Bueno · Al Agua Patos
Juan Diego Vanegas · Chef y presentador
Wilson Arango · Grupo Belisario
Oswaldo Natera · Pigasus
Héctor Orozco · Ex director Arcos Dorados Colombia
«Cuando un sector cuenta con un espacio como estos para encontrarse, compartir conocimiento y hacer negocios, se generan nuevas posibilidades de crecimiento. Desde Entre Panes apostamos, precisamente, por facilitar esas conexiones y poner en conversación a los diferentes actores de la cadena.»
— Ricardo Correa, organizador de Entre Panes
📊 Los cambios en el consumo que enfrenta el sector
La categoría de Comidas fuera del hogar ocupa, por primera vez en el histórico de medición desde 2009, el cuarto lugar dentro del gasto de los hogares colombianos, superando a la canasta de Bienestar. «El dato confirma algo que vemos todos los días: comer fuera de casa ya es parte de nuestra rutina», comentó Urrego.
Según la Gastometría de Raddar, el gasto real en la categoría creció 1,14% anual, mientras los precios subieron 9,72% frente a junio de 2025. De acuerdo con ConsumerTrack Raddar, la hamburguesa es el plato más pedido tanto en restaurantes (18,4%) como en domicilios (22,9%).