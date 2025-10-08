María Andrea Vargas: liderazgo sostenible al frente de Natura & Co en Colombia

Publicado: octubre 8, 2025, 2:52 pm

La gerente general de Natura & Co Colombia ha liderado una transformación marcada por la sostenibilidad, la expansión y la integración exitosa con Avon, consolidando a la compañía como referente en belleza y responsabilidad social.

Desde 2022, María Andrea Vargas asumió la gerencia de Natura & Co en Colombia, convirtiéndose en la primera mujer colombiana en ocupar este cargo dentro del grupo. Con más de una década de trayectoria en la compañía, ha sido protagonista en su proceso de crecimiento, integración y posicionamiento como una marca comprometida con el medioambiente y las comunidades locales.

Uno de los hitos más destacados de su gestión fue la integración entre Natura y Avon, completada con la iniciativa “Ola Dos” en 2024. Este proceso permitió optimizar recursos, fortalecer la oferta de valor y generar resultados positivos en el mercado colombiano, consolidando una operación más eficiente y competitiva.

Su enfoque estratégico también ha impulsado la expansión física y digital de la marca en el país. Bajo su liderazgo, Natura ha abierto más de cinco tiendas propias en ciudades clave como Bogotá, Barranquilla y Medellín, con la meta de cerrar el año con 14 puntos de venta. Esta apuesta forma parte de su estrategia omnicanal, que busca integrar la experiencia en tienda con el entorno digital, ofreciendo a los consumidores una relación más cercana y personalizada con la marca.

La sostenibilidad es el corazón de la gestión de Vargas. A través del programa Amazonía Viva, Natura ha fortalecido su compromiso con la conservación del ecosistema amazónico mediante la producción de cupuaçu y otros bioactivos como buriti, murumuru, patauá y ucuuba. Con una inversión superior a R$ 225 mil, este proyecto ha beneficiado a más de 78 familias con maquinaria, capacitación y generación de ingresos sostenibles, promoviendo un modelo de biocomercio ético y de impacto social real.

En el ámbito educativo, Vargas ha impulsado proyectos desde la Fundación Instituto Natura, que en alianza con diversas organizaciones y 11 entidades territoriales, ha beneficiado a más de 110.000 estudiantes colombianos. Estos programas buscan fortalecer las competencias académicas y promover la culminación de la educación media como base del desarrollo integral de los jóvenes.

Por su visión y compromiso, María Andrea Vargas ha sido reconocida como una de las líderes empresariales más influyentes del país, destacando por integrar de manera ejemplar el crecimiento económico con el impacto social y ambiental. Entre sus reconocimientos se incluye el de Empresaria Verde del Año, que reafirma su papel como referente del liderazgo sostenible en Colombia.

Gracias a su dirección, Natura & Co se consolida como una empresa modelo en el equilibrio entre rentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social, lo que hace de María Andrea Vargas una firme candidata para integrar la lista de los 100 gerentes más exitosos de Colombia 2025.