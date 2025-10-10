Juan Carlos Saldarriaga, líder transformador al frente de Yanbal Colombia, entre los 100 gerentes más exitosos de Colombia en 2025

Publicado: octubre 10, 2025, 9:11 am

En un país donde la resiliencia y la visión estratégica son más importantes que nunca, Juan Carlos Saldarriaga, Gerente General de Yanbal Colombia, se destaca como uno de los líderes más influyentes del año. Su postulación a los 100 gerentes más exitosos de Colombia en 2025 no solo se fundamenta en resultados financieros, sino en su capacidad para generar un impacto positivo y sostenible en la vida de miles de mujeres y sus familias.

Desde que asumió la gerencia en 2020, en plena pandemia, Saldarriaga convirtió una crisis en una oportunidad, reposicionando a Yanbal como una de las compañías multinivel y de venta directa más sólidas del país. Con más de 20 años de experiencia en la industria de belleza y cuidado personal, su liderazgo se ha caracterizado por ser transformador y enfocado en el empoderamiento femenino, haciendo de cada desafío un motor de cambio para toda la comunidad.

Transformando vidas, no solo cifras

Cuando Juan Carlos asumió el cargo, Yanbal enfrentaba una caída sostenida en la red de Consultoras, que pasó de 171.000 en 2019 a 134.000 en 2020. Ante este panorama, optó por redirigir la estrategia hacia un enfoque transformacional: no solo vender productos, sino ofrecer a cada mujer un espacio donde visualizar sus sueños, fortalecer su autoestima y alcanzar independencia económica.

El resultado ha sido contundente. Para el segundo trimestre de 2025, Yanbal consolidó una red de más de 218.000 Consultoras trimestrales, incluyendo 3.400 empresarias independientes, logrando un crecimiento del 87% respecto a 2020 y superando en un 55% los niveles de venta previos a la pandemia. Gracias a esta gestión, miles de mujeres han logrado financiar estudios, comprar vivienda, adquirir su primer automóvil o viajar por primera vez, cumpliendo sueños que antes parecían inalcanzables.

Decisiones que cambian el rumbo

La decisión más transformadora de Juan Carlos ha sido pasar de un modelo de negocio transaccional a uno transformacional. Su enfoque combina ventas de productos de alta calidad con la creación de oportunidades reales de emprendimiento, liderazgo y desarrollo personal para miles de mujeres. Este cambio estratégico no solo consolidó a Yanbal, sino que generó un impacto positivo directo en la economía de muchas familias colombianas.

Un propósito que inspira

El motor que impulsa a Juan Carlos es claro: cambiar vidas. Esta filosofía se refleja en la cultura organizacional de Yanbal, donde cada colaborador comprende que su trabajo contribuye a un propósito mayor. La compañía ha logrado crear la Comunidad de Mujeres Poderosas, un ecosistema en el que cada consultora puede desarrollar sus habilidades, alcanzar sus metas y transformar su vida.

Impacto económico y social

Bajo su liderazgo, Yanbal se ha consolidado como un motor de desarrollo económico y social en Colombia. Solo en el segundo trimestre de 2025, más de 218.000 mujeres generaron ingresos sostenibles a través de la venta de productos de belleza, mientras que 3.400 empresarias independientes expandieron sus negocios gracias al acompañamiento y asesoría de la compañía. Cada historia de éxito refleja el compromiso de Juan Carlos y de Yanbal con el empoderamiento, la independencia y el bienestar de las familias colombianas.

Juan Carlos Saldarriaga demuestra que el verdadero liderazgo no se mide únicamente en cifras, sino en la capacidad de transformar vidas, inspirar equipos y generar un impacto positivo y duradero en la sociedad. Su trayectoria y visión lo consolidan como uno de los 100 gerentes más exitosos de Colombia en 2025.