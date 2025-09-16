Vega & Jaramillo comunicaciones: Celebramos nuestros 20 años y buscamos 20 amigos

Publicado: septiembre 16, 2025, 9:07 am

Mientras otras empresas celebran cifras, esta agencia celebra vínculos y por eso en su aniversario anuncian que seleccionará a 20 mipymes colombianas para hacer una asesoría gratuita en narrativa y comunicaciones.

La empresa anunció también el lanzamiento de un nuevo producto llamado Xtory Living, así como el cambio de su imagen corporativa y logo.

Bogotá, septiembre de 2025 – Precisamente en el mes del amor y la amistad, V&J Comunicaciones celebra 20 años de historia con una iniciativa que refleja el valor que inspiró su nacimiento: la amistad verdadera. La agencia anunció la apertura de una convocatoria que le dará una mano amiga a 20 mipymes colombianas con una asesoría gratuita en narrativa corporativa y comunicaciones. El objetivo de esta iniciativa, bautizada BUSCAMOS 20 AMIGOS es ayudar a empresarios y emprendedores a definir las narrativas de sus empresas y fortalecer sus comunicaciones para que cuenten mejor sus historias. La convocatoria BUSCAMOS 20 AMIGOS estará abierta desde el 15 de septiembre y los interesados podrán postularse en la página de la empresa www. vegayjaramillo.com Las 20 mipymes seleccionadas por un comité, recibirán capacitación y asesoría para hacer su plan estratégico de comunicaciones del 2026.

“Nuestra agencia nació de la amistad y crecimos gracias a la confianza de quienes se sumaron en el camino: amigos que llegaron a trabajar con nosotros, amigos que nos recomendaron clientes, clientes y periodistas que con el tiempo se convirtieron en amigos, etc. En esta trayectoria tiene mucho que ver el valor de la amistad y por eso queremos devolver un poco de todo lo que hemos recibido. Con la convocatoria BUSCAMOS 20 AMIGOS apoyaremos a empresarios y emprendedores que también sueñan con trascender a través de sus historias. Creemos que en la amistad y en la solidaridad está la base de los mejores proyectos, la esencia de la comunicación está en lo humano”, señalaron Adriana Vega y Aida Jaramillo, socias fundadoras de la agencia.

XtoryLiving: Un producto que devuelve la FE en lo humano

Después de innovar las estrategias de prensa con acciones creativas de BTL y de ser pioneros en Storytelling corporativo, V&J Comunicaciones convierte su experiencia en un nuevo producto, que nos devolverá la fe en lo humano en una era donde la inteligencia artificial parece tener todas las respuestas, en la que las pantallas de la virtualidad silenciaron 3 de nuestros 5 sentidos y en la que el lenguaje corporal se transformó en emoticones y gestos digitales, V&J Comunicaciones presenta Xtoryliving, una estrategia de comunicación en la que el storytelling cobra vida y los públicos de las marcas pueden vivir en carne propia la narrativa estratégica.

XtoryLiving propone una experiencia tan conmovedora y entretenida que, no sólo conectará a las organizaciones y marcas con sus audiencias de una forma muy profunda, sino que también las transformará como personas, logrando una identificación emocional única e inolvidable. Con esta evolución, V&J Comunicaciones reafirma su compromiso de seguir innovando, de acompañar a clientes y aliados, y a las nuevas generaciones de emprendedores.

Además de presentar este producto la empresa anuncia que a partir del primero de octubre pasará de ser Vega y Jaramillo a V&J Comunicaciones y toda su imagen corporativa será renovada cambiando el tradicional color rojo por magenta, que simboliza la creatividad, la transformación y el equilibrio para cumplir por lo menos, 20 años más.

Hace dos décadas, dos amigas, Adriana y Aida decidieron emprender sin un plan, pero con la convicción de que la comunicación podía transformar realidades. Su primer cliente fue Alpina, con quien desarrollaron un reality culinario pionero en Colombia, mucho antes de que el auge gastronómico llegará a los medios nacionales. En estos 20 años, V&J Comunicaciones ha liderado campañas y estrategias que se convirtieron en referentes en los sectores de los que han sido parte: “Ante la trata de personas, reaccionemos en cadena” (OIM y Cancillería), uno de los primeros contenidos virales en Colombia que aún conmueve al público; el “Partido de fútbol por la vida” de la Liga Colombiana contra el Cáncer, que durante más de una década sensibilizó al país sobre la prevención del cáncer de seno; la creación de Endema (Escuela Nacional de Despendizaje de machismo) para la Unión Europea y, recientemente, “Abraza tu mente” de Unicef, una campaña de salud mental que abrió la conversación nacional sobre el cuidado emocional y que ya recibió dos importantes premios.

Estos hitos no sólo consolidaron a la agencia como experta en narrativa estratégica, prensa y PR, además reafirmaron su visión de la amistad, la solidaridad, la innovación y la responsabilidad social en comunicación, término acuñado por Adriana y Aida permiten incrementar su mayor activo: La Amistad.

En sus 20 años V&J Comunicaciones demuestra que la amistad no es solo la semilla de su historia, sino el legado que quiere compartir: ayudar a que más empresas crezcan contando historias auténticas que conecten, inspiren y transformen.”Nos gusta trabajar con organismos, empresas o proyectos, que hagan de este un mejor planeta”, esa es nuestra narrativa, concluyen sus fundadoras.