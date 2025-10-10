El amor prohibido más esperado: Colombina y Ramo lanzan el Helado de Chocoramo

Publicado: octubre 10, 2025, 9:13 am

En el mes del amor y la amistad, los colombianos podrán disfrutar de un amor prohibido, pero delicioso, gracias a Colombina y Productos Ramo con el lanzamiento del Cono de helado de Chocoramo. Se trata de una alianza entre dos de las compañías más queridas del país que, aunque fugaz, promete dejar huella en la memoria y el paladar de millones de consumidores.

La esperada innovación, soñada por muchos, estará disponible por tiempo limitado, hasta febrero de 2026, convirtiéndose en el plan perfecto para compartir, disfrutar y sorprender.

Un romance prohibido que nos une

La idea surgió de un anhelo que se repetía en las conversaciones de los colombianos: tener un Cono de helado de Chocoramo. Hoy, Colombina y Ramo, competidores en varias categorías del sector, se unieron para responder a ese deseo y demostrar que, cuando se trata de dar alegría, compartimos la trayectoria para entregarle lo mejor a los colombianos.

“Este producto representa la magia de escuchar al consumidor y de atreverse a crear experiencias excepcionales. El Helado de Chocoramo es un romance inesperado, pero muy colombiano, que demuestra que, incluso siendo competencia, podemos trabajar juntos. La confianza mutua y el respeto por lo que cada marca representa hacen posible que surjan colaboraciones auténticas como ésta”, aseguró Mauricio Escobar, vicepresidente de Mercadeo Corporativo de Colombina.

“Quisimos darle vida a un amor prohibido que los colombianos llevaban tiempo soñando: el Helado de Chocoramo. Esta alianza con Colombina es una muestra de que, cuando se trata de sorprender y dar alegría, la competencia queda en segundo plano. Compartimos la trayectoria, el cariño por nuestras marcas y el deseo de crear momentos memorables. Aunque fugaz, esta edición limitada promete quedarse en el corazón —y el paladar— de millones de consumidores”, destacó Andrés Victoria, gerente de Mercadeo de Productos Ramo.

Este amor prohibido que ya está en las neveritas azules de Colombina es una apuesta de la Compañía para seguir fortaleciendo su posición en la categoría de helados y se puede encontrar en las presentaciones de cono, con foco en tiendas de barrio; vaso litro, en supermercados; y caja a granel, para heladerías. De esta forma, los consumidores podrán disfrutarlo en los puntos de venta más cercanos a su cotidianidad.

Un amor que celebra la tradición

El lanzamiento también coincide con un momento histórico puesto que, en 2025, Productos Ramo cumple 75 años de innovación y sabor, reafirmando su rol como una marca que hace parte de la vida de los colombianos y con foco a conquistar nuevos mercados en el mundo. Por su parte, Colombina continúa consolidando su posición como uno de los grandes jugadores de la industria de alimentos, con presencia en más de 90 países y un ADN de innovación que conecta generaciones.

Cifras que enamoran

● La categoría de helados en Colombia mueve $2,7 billones al año.

● Colombina es el segundo jugador del mercado con una participación de 13,4% en valor.

● La compañía produce en promedio 110.000 litros de helado al día, lo que la convierte en un referente de innovación y capacidad productiva.

● Ramo lidera la categoría de ponqués con una participación de más del 50%.

● Chocoramo es la marca producto líder en el segmento de ponqués con cubierta con una participación de más de 70%

● Al día se producen alrededor de 600.000 Chocoramos.

● La línea Chocoramo cuenta con más de 7 referencias lo cual demuestra el dinamismo de la marca y la capacidad de innovación de Ramo.