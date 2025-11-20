Imperdible exposición de arte moderno y contemporáneo colombiano y latinoamericano: más de 100 obras serán subastadas este jueves

Publicado: noviembre 20, 2025, 9:52 am

Bogotá Auctions abre al público la exposición de más de 100 obras de arte moderno y contemporáneo que serán subastadas el jueves 20 de noviembre a las 8:00 p. m. en su sede de la Calle 70 # 10A – 59.

La entrada es libre y gratuita.

En esta edición se destacan piezas de artistas como Fernando Botero, Débora Arango, Emma Reyes, Beatriz González, Alejandro Obregón, David Manzur, Luis Caballero, Santiago Cárdenas, Antonio Caro, Maripaz Jaramillo, Enrique Grau, Miler Lagos, Jim Amaral, Ómar Rayo, entre muchos otros referentes del arte colombiano y latinoamericano.

Una exposición abierta al público

La muestra puede visitarse de manera presencial en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados: 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

También está disponible un recorrido virtual en:

👉 https://my.matterport.com/show/?m=9Skzg4rVkGC

👉 https://www.bogotaauctions.com/es/

Una selección excepcional de obras

La exposición incluye piezas representativas de distintas épocas y movimientos artísticos. Entre las obras destacadas se encuentran:

Paisajes y primeras décadas del siglo XX

Una rara vista bogotana del arquitecto Gaston Lelarge abre la sección de paisajes, acompañada de obras de Guillermo Wiedemann, Marco Ospina, Fidolo Alfonso González Camargo, León Cano, Pierre Daguet, Luis Alberto Acuña, entre otros.

Los años cuarenta

Charlotte Pieri, directora general de Bogotá Auctions, resalta tres piezas fundamentales:

Ronda con niño — Alipio Jaramillo , referente del americanismo social.

Nocturno–Parcas — Enrique Grau , de fuerte expresionismo simbólico.

Vendedor de peinillas — Hernando Tejada, obra exhibida en la Bienal de Venecia de 1950.

Modernismo colombiano: años cincuenta y sesenta

Se presentan trabajos emblemáticos:

Homenaje a Klee (1961) y Barracuda en rojo — Alejandro Obregón .

Óleo de Fernando Botero (1956), en diálogo con la obra de Obregón.

Composición abstracta — David Manzur (1960).

Tinta sobre papel — Feliza Bursztyn (1965).

Neofiguración latinoamericana

Incluye:

Mona Lisa niña — Fernando Botero , obra clave en su ingreso al MoMA.

Óleo monumental — Carlos Granada (1966).

Técnica mixta — Luis Caballero, primeros años setenta.

También se exhiben obras de Lorenzo Jaramillo, Norman Mejía, Leonel Góngora, Luciano Jaramillo y del mexicano José Luis Cuevas.

En escultura destaca una pieza de los años cincuenta de Alberto Arboleda, hoy revalorado por la crítica.

Obras sobresalientes de:

Eduardo Ramírez Villamizar (relieve blanco y Aerolito), Rony Vayda, Jim Amaral, Miler Lagos, Hugo Zapata y Virginia Laignelet.

Artistas colombianas en la subasta

Con una presencia significativa, se incluyen obras de:

Emma Reyes , artista en ascenso internacional.

Lucy Tejada , pintura de gran formato (años sesenta).

Fanny Sanín , estudio geométrico.

Beatriz González , mixta sobre papel (2018).

Maripaz Jaramillo , Ellas n.º 7 (2011).

Freda Sargent, óleo sobre madera (1998).

Arte geométrico y conceptual

Sobre orientación geométrica, Pieri destaca:

Horizonte de América — Carlos Rojas (1971).

Díptico en collage — Manolo Vellojín (1976).

Óleo — Álvaro Marín (años setenta).

Arte conceptual:

Bandera — Antonio Caro (2012).

Los iluminados — Bernardo Salcedo (2005).

Collages característicos — Manolo Vellojín.

Arte contemporáneo

La exposición también incluye obras de:

Jaime Ávila, Pablo Helguera, Magali Lara, Alejandro Sánchez, Iván Hurtado, entre otros creadores contemporáneos.

Una invitación abierta

“La invitación es a visitar las piezas expuestas en nuestra sede, permitiendo a los interesados apreciar, detallar y conocer cada una de las obras”, concluye Pieri.