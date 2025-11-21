NH Collection Royal Teleport revive los 80’s y 90’s en una inolvidable Noche de Año Nuevo en Bogotá

Publicado: noviembre 21, 2025, 12:04 pm

El icónico NH Collection Royal Teleport celebrará este 31 de diciembre una de las fiestas más esperadas del año: la New Year’s 80s & 90s Celebration Night, un evento temático que promete transportar a los asistentes a dos de las décadas más vibrantes de la música y la cultura pop.

Con una ambientación retro, luces, brillo y una mezcla musical perfecta entre DJ y música en vivo, el hotel ofrecerá una experiencia diseñada para familias, empresas y amantes de las grandes celebraciones.

Una noche con todo incluido

La celebración, que se llevará a cabo entre las 8:00 p.m. y las 2:00 a.m., incluye una completa oferta gastronómica y de entretenimiento:

Cóctel de bienvenida

Cena buffet y bebida suave

Música en vivo y DJ con éxitos de los 80’s y 90’s

Show de media noche

Brindis con uvas

Cotillones

Zona de niños supervisada

Carta de licores con precios especiales

Los valores establecidos son de $480.000 para adultos y $220.000 para niños de 5 a 12 años.

Aforo limitado y reservas anticipadas

El hotel informó que el evento tendrá un aforo máximo de 320 personas y que se dará prioridad a huéspedes alojados. Estos podrán garantizar su reserva hasta el mediodía del 28 de diciembre, mientras que las reservas externas deberán estar confirmadas mediante pago antes del 30 de diciembre.

Los asistentes podrán elegir la ubicación de su mesa dentro del hotel al momento de reservar.

Lugar del evento

NH Collection Royal Teleport

Calle 113 No. 7 – 65, Bogotá.

Contacto y reservas

Juliana Hernández

Cel.: 313 324 8154

Tel.: (601) 657 8700 Ext. 4215

Correo: j.hernandezgonzalez@nh-hotels.com