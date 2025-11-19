El CX Day dejó huella en Bogotá: conversaciones que impulsan el futuro del cliente y los colaboradores

Publicado: noviembre 19, 2025, 9:37 am

La edición 2025 del CX Day Colombia reunió en Bogotá a la comunidad de EX y CX del país para explorar un tema que hoy atraviesa a todas las organizaciones: cómo liderar en un entorno donde la inteligencia artificial redefine no solo los productos o servicios, sino la cultura misma de las compañías.

Durante una jornada repleta de directivos y tomadores de decisiones, el CX Day Colombia —organizado por CX Events, la compañía responsable también de las otras ediciones en México, Argentina, Chile y Costa Rica— consolidó una vez más su rol como el mayor encuentro de EX y CX de Latinoamérica, con contenidos que abordaron el futuro empresarial desde perspectivas estratégicas, tecnológicas y humanas.

IA como motor cultural: cuando la tecnología se convierte en decisión corporativa

Uno de los momentos más resonantes del encuentro fue la charla de Diego Borra, Customer Engagement Lead de CloudHesive LATAM, titulada:

“De la Promesa a la Acción: Liderando la Revolución de la Experiencia del Cliente con IA”.

En lugar de centrarse en herramientas o automatizaciones, Borra puso en el centro el rol del liderazgo: la IA solo se vuelve transformadora cuando la organización la integra como parte de su cultura y no como un proyecto aislado.

Con aprendizajes del ecosistema de AWS, destacó que las empresas más avanzadas no son las que adoptan más tecnologías, sino aquellas que saben escoger los problemas correctos, construir capacidades internas y sostener ciclos continuos de experimentación.

Inteligencia que conecta: el caso de Postobón y Yalo

Otro punto alto de la jornada fue el panel “Inteligencia que conecta: Cómo Postobón está transformando la experiencia del cliente con su canal Glux”, liderado por:

Juan Camilo Zuluaga , Gerente General de Canales Digitales & Alterno de Grupo Lux

Juan José Zuluaga, Customer Success Leader en Yalo

El panel abordó cómo la IA está permitiendo pasar de interacciones transaccionales a experiencias conectadas y humanas a gran escala.

El canal Glux se presentó como un ejemplo de cómo la tecnología puede convertirse en un puente de cercanía: una plataforma que combina datos, automatización conversacional y un entendimiento profundo del cliente para ofrecer atención ágil, personalizada y disponible 24/7.

Más allá del despliegue tecnológico, ambos speakers coincidieron en que la clave está en diseñar experiencias útiles, simples y emocionalmente coherentes con lo que el cliente espera de una marca líder como Postobón.

Todas las presentaciones se encuentran disponibles de manera gratuita en el canal de Vimeo de CX Events.

Networking, cafés y conversaciones que impulsan decisiones

Fiel a su espíritu regional, el CX Day ofreció múltiples espacios de conexión donde gerentes y ejecutivos de diversas industrias pudieron intercambiar aprendizajes sobre:

omnicanalidad

diseño de servicio

modelos operativos

transformación cultural

La jornada también incluyó la dinámica colaborativa Experience Trendlist 2025, en la cual los asistentes identificaron las tendencias que marcarán el rumbo de la Experiencia del Cliente y Colaboradores en 2026.

Este espacio de co-creación permitió a los líderes anticiparse a desafíos emergentes y comprender hacia dónde se dirige la industria desde una perspectiva regional.

CX Events ya prepara las próximas ediciones del CX Day 2026 en Latinoamérica, consolidando una red que ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones en un entorno de disrupción permanente.