Publicado: septiembre 14, 2026, 5:46 pm

🌹 EVA LOVE EDITION 2026 · THE GRAND SEASON 📍 PARQUE DE LA 93 · BOGOTÁ EVA Love Edition 2026 regresa para transformar el Parque de la 93 en una vitrina de creatividad, cultura y emprendimiento Más de 15.000 m², 520 marcas, 100 propuestas gastronómicas, 30 artistas y más de 320.000 visitantes proyectados en dos fines de semana de experiencias, moda, diseño y gastronomía en Bogotá. 📅 10–13 y 17–20 de septiembre

🎟️ Entrada libre

👥 +320.000 visitantes proyectados

Del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre, regresa la Feria EVA en su Love Edition 2026 con nueva inspiración: The Grand Season. Esta edición reunirá a más de 520 emprendimientos y proyecta recibir a más de 320.000 visitantes, consolidándose como uno de los principales escenarios de encuentro entre marcas, emprendimientos y consumidores en Bogotá.

La feria se desplegará en un circuito de más de 15.000 m², que se extenderá desde el bulevar del Parque de la 93 hasta el Pabellón 94, ubicado en la esquina de la carrera 13 con calle 94.

520+ emprendimientos 320K+ visitantes proyectados 15.000 m² de circuito 100 propuestas gastronómicas 900 m² Home & Decor 30+ artistas y músicos locales

🌹 THE GRAND SEASON · EL CONCEPTO Un concepto que parte de la idea de que el amor puede aparecer de muchas formas y no necesariamente tiene que tratarse de una persona. Puede ser una marca que se cruza en el camino, el regalo perfecto para alguien especial, un objeto, un lugar, una conexión inesperada, una nueva versión de nosotros mismos o simplemente un momento que queremos guardar. Inspirada en la elegancia de las grandes mascaradas europeas, los jardines franceses y los grandes encuentros sociales. Rosados empolvados, verdes inspirados en jardines franceses, dorados cálidos y vinos intensos conformarán una paleta que combina romanticismo, elegancia y contrastes más dramáticos.

🛍️ Categorías de la feria

👗 Moda Mujer

🏠 Hogar & Decoración

🍽️ Gastronomía

💍 Joyería y accesorios

✨ Belleza y bienestar

✦ Algunas marcas seleccionadas

Delirium Jackets, Atenea, Agybo, Plug-E, Sinestesia Designs, Andrea Amarillo, Alanna, Amézquita, Bethel, Sol & Neptuno, By Ana Plata, Court, Renesme Hairclips, Gal By Hipnos, Seeds, Andrea Milano 1932, NNT Lab, Quinto Elemento, Sofia Llanos, Marea Magdalena, The Nylon Club, Rad Kiddo, Feroz, Populachos, Vibes, Tu Mesa Home, Thermomix, Soleé, Sanse & Co, Obra Maestra y LIN, entre otras.

☕ Recorrido gastronómico

Café Rosa, Café Bistró, Café Camelia, Petit & Gastronomía · Dolce Vegan Bakery, Fruto de Cacao, Midori Matcha, Premium Lechona Gourmet, SK Churrería, La Vasca, Rojo Sánduches, Triu Raclette Cheese, Papas Belgas, Entre Ríos Ginebra de Autor, Nami & Matcha, Petite Creperie, Colo Coffee, Momotea, Ceviche House Bogotá, Rebelión, Nia Amazonia, Alma Silvestre y Sanse & Co, entre muchas otras.

⭐ Creadoras de contenido como emprendedoras

Eleonora Morales · Garaje Sale by EM

Kika Nieto · 6:21 Hair Care

Paula Andrea Betancourt · InPiel

Alejandra Azcárate · Beauty Boost

Ana & Virginia

Viviana Grondona

🎤 Entretenimiento e invitados especiales

Jorge Rausch

Mabel Moreno

Sebastián Martínez

Malejo Cangrejo

Dani Llach

🎪 Activaciones de marcas aliadas

Droguerías Cafam — Experiencia inspirada en el Centro Vacacional Cafam Melgar y su Fórmula del Bienestar Coordinadora — Actividades de juego y movimiento Krups — Coffee Crush: coffee bar de cold brew y bebidas calientes Schwarzkopf — «Tu ticket, tu recorrido, tu suerte»: experiencia por estaciones con dinámica sorpresa

🤝 ALIADOS DE LA EDICIÓN T-fal · Vichy · Zephir · Cubitt · Cámara de Comercio de Bogotá · Bancolombia · Savvy · Dabalash · Tuboleta · L’Occitane · Lunia · Kare · BoConcept · Shark · Ninja · Hindú

💚 COMPONENTE SOCIAL Durante ambas fechas estará presente Misión Nutrición, que trabaja para combatir la desnutrición infantil en Colombia a través de donaciones, redistribución y educación en torno a una alimentación digna. En la primera fecha también estarán Fundación Unidos para Sonreír y Art Down.