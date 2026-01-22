Engel & Völkers: una década fortaleciendo el mercado inmobiliario colombiano

Publicado: enero 22, 2026, 10:34 am

Engel & Völkers Colombia proyecta cerrar 2025 con un crecimiento superior al 35% frente al año anterior, consolidando una trayectoria de expansión a doble dígito desde 2013.

Dentro de su análisis de fin de año, Engel & Völkers destaca que la rentabilidad anual de la vivienda usada en estratos medios y altos se mantiene entre el 6% y el 8%, con un comportamiento estable del mercado y sin señales de burbuja inmobiliaria.

En 2026, Engel & Völkers abrirá una nueva oficina en Barranquilla y continuará fortaleciendo su presencia en ciudades clave como Medellín —donde el 44% de los compradores son extranjeros—, consolidando el atractivo internacional del mercado colombiano.

De acuerdo con la tendencia que vive Colombia desde la mirada inmobiliaria, Engel & Völkers destaca un año de consolidación para el sector, marcado por la estabilidad en los precios, la madurez de los compradores y el fortalecimiento de la inversión como activo refugio. En su análisis de cierre de 2025, la firma alemana proyecta un crecimiento del 35% frente al año anterior, impulsado por la expansión de sus divisiones residencial y corporativa, así como por el interés sostenido de inversionistas internacionales en el mercado colombiano.

Desde su llegada al país en 2013, Engel & Völkers ha sido testigo y protagonista del fortalecimiento del sector inmobiliario colombiano, que hoy se consolida como uno de los más dinámicos y confiables de la región. Durante la última década, el mercado ha mostrado una valorización constante del valor del metro cuadrado y una madurez creciente en el comportamiento de compradores e inversionistas. En 2024, la compañía registró un crecimiento superior al 50%, y este 2025 continúa su trayectoria ascendente, consolidándose como un referente en el segmento premium.

El análisis de la firma revela que Bogotá y Medellín continúan liderando el comportamiento de la vivienda usada en el país. En el norte de la capital, el metro cuadrado se sitúa entre 6 y 8 millones de pesos, con un alto dinamismo en zonas como Chicó Norte, donde el ticket promedio alcanza los 950 millones de pesos y los precios pueden variar hasta en un 60% según la antigüedad del inmueble. En Medellín, sectores como Laureles, Envigado y El Poblado mantienen precios entre 4 y 7 millones de pesos por metro cuadrado, con una valorización promedio del 5% anual. El dato más relevante: el 44% de los compradores en Medellín son extranjeros, una cifra que confirma la creciente internacionalización del mercado inmobiliario colombiano.

Durante los últimos años, las preferencias del consumidor también se han transformado. La pandemia marcó un cambio hacia viviendas más amplias, con terrazas, luz natural y zonas verdes, lo que impulsó el desarrollo de áreas suburbanas como Chía y Llanogrande, que hoy se consolidan como alternativas residenciales de alta calidad. En paralelo, el modelo híbrido de trabajo reactivó la demanda por oficinas bien ubicadas y espacios flexibles, mientras el interés por experiencias presenciales fortaleció el segmento comercial en zonas con alto flujo peatonal y oferta gastronómica.

En 2025, los compradores priorizan propiedades con potencial de valorización a corto y mediano plazo, buena ubicación y diseño distintivo. Crece el interés por edificios con amenidades completas —terrazas, piscinas, coworking, gimnasios o zonas verdes— y por el interiorismo como valor agregado. Hoy, los clientes buscan espacios con carácter, materiales de calidad y un sello de diseño que refleje identidad y estilo de vida.

“El nuevo perfil del comprador colombiano es más informado, consciente y estratégico. Antes de invertir, analiza costos de administración, impuestos y proyección de valorización, y busca optimizar la financiación de sus créditos hipotecarios. Hoy, el cliente no busca solo una propiedad, sino una experiencia integral de inversión. En Engel & Völkers trabajamos bajo la filosofía alemana de excelencia y servicio personalizado, ofreciendo asesorías basadas en información real del mercado”, comenta Santiago Rico – Managing Director Colombia, de Engel & Völkers Colombia.

Este conocimiento del mercado proviene de los estudios trimestrales que la compañía realiza internamente para anticipar tendencias y brindar asesorías basadas en datos. En Chicó Norte, por ejemplo, el ticket promedio se sitúa en 950 millones de pesos; el valor del metro cuadrado en propiedades antiguas es de 5,4 millones, mientras que las remodeladas alcanzan 6,8 millones, con un margen de negociación promedio del 5%. Estas cifras evidencian un mercado estable, maduro y con operaciones cada vez más eficientes.

Mirando hacia 2026, Engel & Völkers planea expandir su presencia nacional con la apertura de una nueva oficina en Barranquilla y el fortalecimiento de su operación en Bucaramanga, Cali y Cartagena, a través de su modelo de franquicias. “Nuestro objetivo es seguir ampliando la red nacional y consolidarnos como la firma inmobiliaria premium de mayor confianza en Colombia”, agrega Santiago Rico.

A nivel regional, Engel & Völkers registra crecimientos a doble dígito en todos los países de Latinoamérica, impulsados por la profesionalización del sector y la consolidación de la finca raíz como activo refugio. En el caso colombiano, la transformación urbana, el crecimiento del sector inmobiliario y la proyección del país en la región lo convierten en un mercado de gran potencial.

Más allá de los indicadores, la historia de Engel & Völkers en Colombia es también la historia de un cambio en la cultura inmobiliaria: de la transacción al acompañamiento, del dato aislado al análisis estratégico, del producto a la experiencia. En un mundo donde la confianza es el valor más escaso, la marca ha logrado posicionarse como un referente de información y servicio, demostrando que invertir en finca raíz es, más que una decisión financiera, una elección de visión y de futuro.

