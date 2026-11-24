«La geopolítica, la economía y la regulación son difíciles de anticipar o controlar. Pero cuando se mira a fondo, encontramos compañías con una agenda de futuro, que ponen la tecnología, la inteligencia artificial y la ciberseguridad en el centro de sus prioridades. No hay que controlar el futuro para empezar a construirlo; la ventaja no estará en tener más certezas, sino en estar mejor preparados.»
— Ximena Zuluaga, Presidenta y Country Managing Partner de EY Colombia
Colombia y Latinoamérica: dos lecturas de entorno
En Latinoamérica, la atención se concentró en el mercado: riesgos propios del sector (28 %), cambios en la demanda (28 %) y nuevos competidores (27 %). En Colombia, en cambio, pesaron más los factores del entorno.
La respuesta: fortalecer capacidades
En Colombia, tecnología y transformación digital pasó al primer lugar (32 %). Le siguen estrategia y transformación del negocio (29 %), mejoras operacionales y productividad (20 %), crecimiento de participación de mercado (19 %) e innovación (19 %).
Una señal especialmente relevante: agilidad, flexibilidad y adaptación pasó de 9 % en 2025 a 17 % en 2026. La automatización de procesos también ganó presencia, con 18 %.
De la adopción tecnológica a la generación de valor
La inteligencia artificial avanzada y los sistemas autónomos encabezan la agenda tecnológica. El 90 % de los ejecutivos en Colombia considera que tendrán un impacto relevante en su industria (84 % en la región). No obstante, que esta tecnología sea prioritaria no significa que ya genere resultados a escala.
Entre las empresas que priorizan la tecnología, los principales retos son: integrar plataformas, sistemas y tecnologías (38 %); mejorar la eficiencia mediante automatización y digitalización (38 %); y fortalecer la cultura digital, las habilidades y la gestión del cambio (31 %).
«Empezamos hablando de incertidumbre y terminamos hablando de confianza. No la de saber que todo va a salir bien, sino la de saber que tenemos capacidad de responder. Esa confianza se construye definiendo qué capacidades necesitamos para seguir siendo relevantes en los próximos tres años, cuáles vamos a financiar y escalar, y tomando las decisiones que estamos aplazando por no tener todas las certezas. Nada de eso ocurre sin las personas; transformar exige aprendizaje, liderazgo y talento.»
— Ximena Zuluaga, Presidenta y Country Managing Partner de EY Colombia
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