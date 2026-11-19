Fabletics, marca estadounidense especializada en ropa deportiva y athleisure, ingresó al mercado colombiano con una inversión superior a los US$500.000, destinada a la apertura de su primera tienda, el desarrollo de su canal digital y la conformación de un equipo local.
La llegada de la compañía se realiza de la mano de Nova Group, empresa que posee la franquicia de Fabletics en Colombia y lidera su operación en el país. La primera tienda está ubicada en la Zona T de Bogotá, uno de los principales corredores comerciales de la capital.
«Elegimos Colombia porque encontramos un consumidor cada vez más comprometido con el bienestar, el deporte y un estilo de vida activo, que busca prendas de alto desempeño que también pueda utilizar en su vida cotidiana. A esto se suman el dinamismo del sector retail y la ubicación estratégica del país dentro de la región.»
— Cristian Méndez, Brand Manager Fabletics en Colombia
Una apuesta por el crecimiento del athleisure
La marca identificó una oportunidad en el segmento de consumidores que buscan prendas deportivas con diseño, funcionalidad y tendencias internacionales, pero con precios más accesibles frente a otras propuestas del segmento premium.
Esta apuesta se enmarca en el crecimiento del athleisure, concepto que integra la ropa deportiva a diferentes momentos de la vida diaria. Las prendas ya no están destinadas exclusivamente al entrenamiento, sino que también forman parte de atuendos para trabajar, asistir a reuniones, viajar o participar en actividades sociales.
Hombres y mujeres que practican disciplinas como gimnasio, pilates, yoga, running o pádel y que, además del desempeño de las prendas, valoran su diseño y versatilidad.
«La oportunidad está en acompañar a un consumidor que no divide necesariamente su vestuario entre el gimnasio y el resto del día. Busca prendas que respondan al ejercicio, pero que también pueda combinar y utilizar en otros espacios sin sacrificar comodidad ni estilo.»
— Cristian Méndez, Brand Manager Fabletics en Colombia
Estrategia de crecimiento: tres frentes
Durante su primer año en Colombia, Fabletics concentrará sus esfuerzos en consolidar el posicionamiento de la marca, construir una base sólida de clientes leales y alcanzar un crecimiento sostenido tanto en sus tiendas físicas como en el canal digital. El país se convierte así en el punto de partida de una apuesta empresarial de largo plazo.