Publicado: noviembre 19, 2026, 3:07 pm

Fabletics

🇨🇴 Llega a Colombia

Athleisure · Zona T Bogotá Fabletics llega a Colombia con una inversión superior a US$500.000 y proyecta abrir 10 tiendas adicionales La marca estadounidense de ropa deportiva inició operaciones con una tienda en la Zona T de Bogotá y una plataforma de comercio electrónico con cobertura nacional

+US$500K inversión inicial en Colombia 10 tiendas nuevas en 5 años 15 empleos directos + ~30 indirectos

Fabletics, marca estadounidense especializada en ropa deportiva y athleisure, ingresó al mercado colombiano con una inversión superior a los US$500.000, destinada a la apertura de su primera tienda, el desarrollo de su canal digital y la conformación de un equipo local. La llegada de la compañía se realiza de la mano de Nova Group, empresa que posee la franquicia de Fabletics en Colombia y lidera su operación en el país. La primera tienda está ubicada en la Zona T de Bogotá, uno de los principales corredores comerciales de la capital.

«Elegimos Colombia porque encontramos un consumidor cada vez más comprometido con el bienestar, el deporte y un estilo de vida activo, que busca prendas de alto desempeño que también pueda utilizar en su vida cotidiana. A esto se suman el dinamismo del sector retail y la ubicación estratégica del país dentro de la región.» — Cristian Méndez, Brand Manager Fabletics en Colombia

Una apuesta por el crecimiento del athleisure La marca identificó una oportunidad en el segmento de consumidores que buscan prendas deportivas con diseño, funcionalidad y tendencias internacionales, pero con precios más accesibles frente a otras propuestas del segmento premium. Esta apuesta se enmarca en el crecimiento del athleisure, concepto que integra la ropa deportiva a diferentes momentos de la vida diaria. Las prendas ya no están destinadas exclusivamente al entrenamiento, sino que también forman parte de atuendos para trabajar, asistir a reuniones, viajar o participar en actividades sociales.

Perfil del consumidor Fabletics Hombres y mujeres que practican disciplinas como gimnasio, pilates, yoga, running o pádel y que, además del desempeño de las prendas, valoran su diseño y versatilidad.

«La oportunidad está en acompañar a un consumidor que no divide necesariamente su vestuario entre el gimnasio y el resto del día. Busca prendas que respondan al ejercicio, pero que también pueda combinar y utilizar en otros espacios sin sacrificar comodidad ni estilo.» — Cristian Méndez, Brand Manager Fabletics en Colombia

Estrategia de crecimiento: tres frentes 1 Expansión de tiendas físicas 10 tiendas adicionales en 5 años, inicialmente en Bogotá y luego en otras ciudades principales. 2 Comercio electrónico omnicanal Canal digital con cobertura nacional, integrado con las tiendas físicas para una experiencia de compra unificada. 3 Alianzas con comunidades deportivas Estudios de pilates, gimnasios, clubes de pádel y comunidades de running: presencia donde entrenan sus consumidores.

15 empleos directos (asesores de venta, operativos y administrativos) ~30 empleos indirectos en logística, mercadeo y proveedores