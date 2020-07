Empresarios en Crecimiento: Nuestra Transformación Digital

Por Carlos A. Dumois.

Preparando un webinar sobre el optimismo de la Dueñez, nos pusimos a evaluar quiénes de nuestros clientes están haciendo esfuerzos serios en la Generación, Multiplicación y Captura de Valor. Casi simultáneamente nos tocó negociar una propuesta de servicios a una importante empresa chilena en el campo de bienes de consumo.

En ambos ejercicios surgió el cuestionamiento sobre los procesos de Transformación Digital (TD). ¿En qué parte de la gestión de la Dueñez se inserta la TD? ¿Es la TD un asunto de mercados, o sea de Generación de Valor? Pues sí. ¿Es que la TD es un tema de organización o de Multiplicación de Valor? Pues claro. ¿Es la TD un asunto de Alineación y Captura de Valor? Desde luego. Esto apareció en la preparación del webinar.

Minutos después, en la reunión con los miembros del Consejo de la compañía chilena, explicamos nuestro modelo de Gestión del Valor, y volvimos a hablar de las tres dimensiones. Nuevamente emergió de forma natural la pregunta: ¿En qué parte de su modelo se maneja el tema de la Transformación Digital? “Pues en todo el modelo de principio a fin.” – me tocó contestar.

Ahora estamos justamente inmersos en nuestra propia estrategia de TD. Buscamos que nuestra firma se convierta en una plataforma digital de soluciones integrales para el efectivo ejercicio de la Dueñez Empresaria. Queremos que todo hombre o mujer de empresa que quiera crecer como dueño encuentre muchas alternativas en esa plataforma.

Primero estamos creando una serie de productos y servicios que prestaremos de acuerdo con necesidades de clientes con distintos perfiles: CEDEM Network, Palco de Dueños, Consejo de Dueños, Círculo de Dueñez.

El desarrollo de contenido digital demanda un trabajo abrumador: Necesitamos crear webinars, videos, ebooks, artículos, manuales, guiones, newsletter, formatos y una larga fila de etcéteras.

Hemos tenido que contratar personal especializado en varias funciones críticas. También ha sido necesario construir alianzas estratégicas con firmas nacionales y extranjeras. Por fin nos hemos decidido a crear el puesto de Gerente de Transformación Digital y traer a una persona del exterior de la organización para asumirlo. Probablemente desde este rol vamos a desarrollar la siguiente versión de nuestra firma.

Hasta ahora nos quedan claros tres aprendizajes. Se los comparto:

Primer aprendizaje: La TD en muchas industrias no es una opción. Es un camino obligado. Hacia allá van las cosas y caminamos por ahí o nos quedamos fuera.

Sugiero a cada lector mirar alrededor de su negocio, en su mercado, en su industria. La tendencia ya arrancó vuelo hacia allá, ¿es generalizada?, ¿a qué ritmo va? Más vale seamos realistas.

Segundo aprendizaje: Seamos humildes, el animal nos rebasa. Los que no somos digitales nativos, por más entrenamiento que tengamos, no podemos con el paquete. Los jóvenes vienen equipados con la mentalidad digital desde pequeños. Nosotros hemos adquirido algunas capacidades y conocimientos sobre el tema, pero no es lo nuestro.

Tenemos que reconocer que el mundo va cambiando más rápido de lo que podemos asimilar. Si no agregamos talento a la velocidad que lo requerimos, no podremos agarrar vuelo. Los que ya estábamos también tenemos que cambiar y crecer.

La TD, como gran estrategia de cambio de nuestras organizaciones, demanda líderes fuertes que asuman cada vez más poder en nuestros equipos directivos. Si no integramos y empoderamos a esos líderes, la TD no avanzará al ritmo que necesitamos.

Tercer aprendizaje: La TD demanda muchos recursos. Del mismo cuero tienen que salir las correas. Nuestro Plan de TD tiene que estar orientado a generar ingresos en poco tiempo. No podemos invertir en un proceso evolutivo por años. Las prioridades estratégicas deben ser muy claras, y en ellas el desarrollo de nuevas fuentes de ingreso es fundamental.

El corolario de estas experiencias es que la TD es un asunto integral. Afecta a la organización en todas sus partes. Es como una metamorfosis: al final el animal resultante poco se parecerá al animal de origen. ¿Están listos para subirse a esta salvaje montaña rusa? ¡Vámonos con todo y miedo!

Fundador de CEDEM.

“Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois.