Duque se pondría la vacuna de AstraZeneca para generar confianza

“La vacuna de AstraZeneca es segura, no existe ninguna preocupación sobre su aplicación”, señaló el presidente quien hasta la fecha había dicho que esperaría su turno para vacunarse.

«Yo he dicho que quiero esperar mi turno, pero si el hecho de que yo me ponga la vacuna (de AstraZeneca) genera confianza y tranquilidad a la ciudadanía, lo haré en el momento en el usted (el ministro de Salud), me lo indique”, señaló en el programa Prevención y Acción.

Este sábado llegarán al país 244.800 vacunas de AstraZeneca adquiridas a través del mecanismo Covax y 774.320 dosis más de Sinovac.

Aunque la medida fue reversada, algunos países de la Unión Europea (UE) suspendieron temporalmente el uso de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca como medida de precaución, basándose en informes sobre raros trastornos de la coagulación sanguínea en personas que habían recibido la vacuna. Otros países de la UE, tras considerar la misma información, decidieron seguir utilizando la vacuna en sus programas de inmunización.

Sin embargo, la OMS señaló que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca son mayores que sus riesgos y recomendó que se siga vacunando.

“La vacunación contra COVID-19 no reducirá las enfermedades ni las muertes por otras causas. Se sabe que los eventos tromboembólicos ocurren con frecuencia. El tromboembolismo venoso es la tercera enfermedad cardiovascular más común a nivel mundial”.

“En las campañas de vacunación extensas es habitual que los países señalen los posibles eventos adversos tras la inmunización. Esto no significa necesariamente que los eventos estén relacionados con la vacunación en sí, pero es una buena práctica investigarlos. También demuestra que el sistema de vigilancia funciona y que se han establecido controles eficaces”.

