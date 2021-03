5 razones por las que los contagios de coronavirus pueden seguir aumentando aunque se avance en la vacunación

«Los datos disponibles sugieren que algunos individuos pueden seguir infectándose con covid, aunque sí que tendrían menos cantidad de virus y consecuentemente enferman menos que aquellos que no se han infectado o vacunado. De igual forma, pienso que el virus, una vez vacunado, será más difícil de transmitir», explica por su parte Andrew Badley, profesor de medicina molecular de la Clínica Mayo en Estados Unidos.

2. No hay suficiente gente vacunada

Chile es uno de los países que sabe bien que la campaña de vacunación no es suficiente para contener el virus.

«No hay contradicción entre el aumento de los casos y las vacunas. Realmente estaríamos pidiendo algo que no se puede esperar de las vacunas. Las vacunas no actúan de inmediato», le explicó a BBC Mundo el doctor Juan Carlos Said, máster en Salud Pública por el Imperial College de Londres.