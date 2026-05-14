El Wo’Man Equity Tech Experience Summit 2026 cierra con éxito en su primera versión: Bogotá se consolida como epicentro de la Equidad de Género en IA y Tecnología

El Summit, celebrado en el Auditorio Orígenes de la Universidad EAN, reunió a más de 500 asistentes y líderes empresariales para transformar la equidad de género de una meta de responsabilidad social a un motor real de competitividad tecnológica, sector donde la participación femenina aún enfrenta retos estructurales.

Los expertos que participaron en la robusta y completa agenda académica, destacaron la urgencia y necesidad de pasar del discurso a la acción en IA, la eliminación de sesgos algorítmicos y la importancia del liderazgo paritario, y de auditar los sesgos y estereotipos de la IA fomentando el liderazgo femenino para cerrar brechas digitales en Colombia.

Bogotá, 6 de Mayo de 2026

ASISTENTES +500 líderes empresariales FORMATOS 3 Keynotes · Talks · Paneles BRECHA TECH 70% / 30% hombres vs mujeres

Con un llamado contundente a transformar el talento y acelerar la equidad de género, cerró con éxito el Wo’Man Equity Tech Experience Summit 2026, un encuentro en donde participaron influyentes líderes y que unió tecnología, innovación y equidad como motores de desarrollo corporativo. Celebrado en el Auditorio Orígenes de la Universidad EAN en Bogotá, el evento reunió a más de 500 asistentes entre líderes empresariales, expertos, C-Suite, representantes de la academia, estudiantes, líderes del ecosistema tecnológico y mentes brillantes, voces nacionales e internacionales, que abordaron el impacto de la tecnología en la equidad de género y el mercado laboral.

El eje central fue el impacto de la tecnología, la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, respetuosa, transparente y responsable, que por medio de acciones concretas, se une para hackear la brecha.

✦ NUEVO FORMATO Wo’Man Equity Talks Conversaciones sin filtro, donde hombres y mujeres líderes se unen para derribar estereotipos, acelerar la eliminación de sesgos y rediseñar el ecosistema desde una equidad real. ¡Ni de ellos, ni de ellas: de todos!

Este evento contó con 3 formatos de intervenciones: Keynotes Speakers, Wo´Man Equity Talks (un nuevo formato de conversaciones sin filtro, donde hombres y mujeres líderes de los diferentes sectores y ponentes de alto nivel, se unen en una sola conversación para derribar estereotipos, acelerar la eliminación de sesgos y compartir su visión para rediseñar el ecosistema desde una equidad real. Un formato horizontal, ágil, de debate y acción donde el género no define el talento, pero si transforma las industrias, este formato se define con esta frase: ¡Ni de ellos, ni de ellas: de todos! y Paneles entre expertos, líderes de opinión, académicos, empresarios, directivos de medios, periodistas, emprendedores y mentes brillantes.

Bajo la dirección y organización de Marisol Pabon y María Eugenia Saldarriaga, el Summit posicionó la equidad como un objetivo social y un activo estratégico de competitividad, sostenibilidad y rentabilidad para las empresas. Las discusiones abordaron la actual brecha en el sector tecnológico, donde la participación sigue siendo mayoritariamente masculina (cercana al 70% hombres vs. 30% mujeres).

“No basta con ser capaces; es hora de que la alta dirección sea el reflejo de una competencia equitativa sin barreras de género. La tecnología evoluciona cada segundo, pero nosotros seguimos programados con sistemas operativos del siglo pasado.” María Eugenia Saldarriaga · Copresidente de Estrategia de Wo’Man Equity

🎤 Momentos destacados del cierre 2026

🎙️ Dos Voces, ¡Un Propósito Por la Equidad!

David Colmenares Spence (CEO Allianz Colombia) · Patricia Helena Fierro Vitola (Directora General Colombia Women In Tech) Una conversación vibrante sobre cómo estamos transformando el ecosistema digital desde adentro. Reafirmaron que esto más que una conversación, es un compromiso.

🧠 Brain Skills en la era de la IA

Blanca Mery Sánchez · Directora de Mente Sana Descubrimos cómo reprogramar nuestra mente para brillar en esta nueva era. El futuro no es artificial, es humano. La verdadera competencia no es tecnológica, es neurocognitiva.

⚡ Domina tu poder personal

Sandra Suárez Pérez · Presidenta del Círculo de Mujeres Semana-Dinero Una guía clara para recuperar el control sobre nuestras decisiones, energía y rumbo. El alto desempeño no depende de hacer más, sino de decidir mejor.

👑 Regina Carrot + Lina Cáceres

Comunicación y Liderazgo: Claves para liderar en redes sociales en tiempos de IA “Familia, hoy la inteligencia artificial nos rodea y nos desafía a ser más rápidos, pero nunca olviden que ninguna máquina podrá replicar su vulnerabilidad, su historia y su corazón. La IA es la herramienta, pero tú eres el alma del mensaje. ¡Sean indomables y lideren con amor!”

📺 IA, Medios y Equidad

Organizado por Confidencial Noticias Debate sobre cómo los medios y la tecnología deben evolucionar más allá del «click» para combatir sesgos y estereotipos de género y algoritmos. Es hora de hackear la narrativa.

⚖️ ¡De empoderada a victimaria! ¿También hay hombres que piden equidad?

Marisol Pabon Rodriguez · Presidente Ejecutivo de Wo’Man Equity “La equidad de género no es un partido de fútbol donde una parte debe perder para que la otra gana. Por los niños de Colombia es necesario jugar bajo el lema ganar ganar.”

🤝 Aliados que hacen posible el cambio

Este evento fue posible gracias al compromiso y apoyo incondicional de empresas líderes que trabajan activamente por cerrar la brecha de género en la industria tecnológica:

Grupo Altus Colombia

Universal Centro de Idiomas

Bestcrm.ai

Protegiendo Legados

Corporación Colombiana de Logística CCL

RansomwareHelp · ReputationUp

UP Holding SAS

Tractocar Logistics

Estampaya

Productos Grün

Colombia Líder