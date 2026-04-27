La nómina deja de ser un gasto incierto: la nueva solución que ayuda a las pymes a proteger su rentabilidad

Publicado: abril 27, 2026, 4:30 pm

La nómina es uno de los gastos más relevantes para cualquier pyme y también uno de los que más impacto tiene en los resultados de una Pyme.

Sin embargo, muchas empresas toman decisiones sin tener total visibilidad de cómo esos pagos afectan el PyG y el margen final. Pensando en esa necesidad, Banco de Bogotá y Aleluya se unen para ofrecer una solución que permite anticiparse y entender ese impacto antes de realizar el pago de la nómina.

Con Aleluya, las empresas pueden visualizar de forma clara cómo influyen los pagos de nómina en sus resultados financieros, analizar escenarios y tomar decisiones con mayor información y tranquilidad. Esta solución está diseñada para ayudar a las Pymes a tener más control, evitar sorpresas y proteger el margen sin complicar la operación diaria ni sumar procesos innecesarios.

Conocer el impacto antes de pagar permite planear mejor, ajustar decisiones a tiempo y mantener una gestión financiera más ordenada.

Así, la nómina deja de ser un punto de incertidumbre y se convierte en una herramienta que aporta a la sostenibilidad del negocio.

Tener información clara y anticipada hace la diferencia cuando se trata de cuidar los resultados y asegurar la estabilidad de la empresa.

Activa esta solución de manera simple y accesible desde $9.900 al mes hasta el 31 de mayo o hasta agotar los cupos y empieza a gestionar tu nómina con mayor claridad y control financiero.

Tomar decisiones sobre la nómina es una de las responsabilidades más importantes para cualquier pyme, porque cada pago impacta directamente en los resultados del negocio y es muy común que ese impacto solo se vea cuando ya es demasiado tarde.

Por eso, Banco de Bogotá y Aleluya se unen para ofrecer una solución que te permite entender el efecto real de tu nómina en el PyG antes de ejecutar los pagos.

Con Aleluya puedes anticiparte, analizar escenarios y tener mayor claridad sobre cómo cada decisión influye en el margen de tu empresa.

Esta solución está pensada para quienes quieren gestionar su nómina con información, no con suposiciones y proteger la rentabilidad sin afectar la operación del día a día.

Ver el impacto antes de pagar te da la posibilidad de ajustar, planear y actuar con tranquilidad, así tu empresa gana: control, orden y una visión más clara de sus finanzas. Porque cuidar la nómina también es cuidar el crecimiento del negocio.

Activa esta solución de forma simple y accesible desde $9.900 al mes hasta el 31 de mayo o hasta agotar los cupos.

¡Empieza a tomar decisiones más seguras sobre tu nómina!