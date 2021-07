Dólar, cada vez más cerca de $3.900. ¿Qué esperan los analistas para los próximos meses?

La variante Delta y las catástrofes naturales en Europa, tienen en jaque las cadenas de suministro mundiales, amenazando el flujo de materias primas, piezas y bienes de consumo, según empresas, economistas y especialistas consultados en un sondeo de Reuters.

¿Resultado? Un mayor nerviosismo en los mercados y una creciente volatilidad en las principales monedas del mundo, sobre todo en el dólar. Por ejemplo, en Los Ángeles y algunos otros condados de EE.UU., donde más del 80% de los nuevos casos se atribuye a dicha variante, retornó el uso de mascarillas ante el aumento de contagios y de fallecimientos.

Incluso, no es exagerado afirmar que el comportamiento reciente del peso (que el viernes de la semana pasada alcanzó su nivel de cierre más alto en lo corrido del 2021 al finalizar en $3,889 -con una devaluación semanal del 1,87%- y registrar un precio promedio de $3,874.48) ha estado explicado por los temores sobre los posibles impactos negativos de la variante Delta en la recuperación económica global.

Pero, ¿cómo ven los principales analistas el comportamiento de uno de los principales precios de la economía (dólar), en los próximos meses?

Según la más reciente encuesta del Banco de la República, de cara a diciembre, 39 analistas esperan un precio mínimo de $3.400, un máximo de $3.840 y un promedio de $3.655.

En la siguiente tabla se pueden ver las proyecciones de corto y mediano plazo, según la citada encuesta:

Qué dice el índice Big Mac

Según el más reciente índice Big Mac de la revista The Economist, el peso colombiano mostró en julio una subvaluación (debilidad) del 40,3% frente al dólar, ubicándose en la posición 30 de 52 monedas que comprende el análisis.

Si bien, como lo afirma un análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la metodología del índice es simple, sus resultados sugieren la tendencia que podría tener la tasa de cambio en el largo plazo.

El análisis se realiza comparando los precios de la hamburguesa de referencia de cada país y, a partir de allí, se calcula una tasa de cambio implícita, que permite inferir el desalineamiento frente a la cotización actual.

El reporte más reciente continúa mostrando la constante a lo largo del año y es que la mayoría de monedas en el mundo se encuentran subvaloradas frente al dólar, con la excepción de cuatro casos: el bolívar venezolano, el franco suizo, la corona noruega y la corona sueca.

Y aunque la metodología tiene puntos débiles, ya que no tiene en cuenta factores exógenos, como los costos laborales, las barreras de movilidad y las condiciones idiosincráticas de cada país, The Economist utiliza una métrica corregida por PIB per cápita, que cambia sustancialmente la conclusión del comportamiento de la tasa de cambio. Bajo este ajuste, la tasa de cambio muestra una sobrevaloración de 3.5% frente al dólar.

“La conclusión no solo cambia para Colombia, sino en términos generales, pues el índice luego del ajuste por PIB per cápita muestra que 44% de las monedas del análisis se encuentran sobrevaloradas, mientras que en la métrica original el porcentaje era solo 7%”.