Desmintiendo Fake News: ¿La vacuna evita que me contagie? Todo lo que debe saber  para acceder al biológico contra el COVID-19

El Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 avanza, así como aumenta la aplicación diaria de dosis; sin embargo, aún existen barreras creadas a través de redes sociales y creencias difundidas en cadenas con información falsa, que han generado resistencia en la población para acceder a la vacuna. Es por ello que, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, se resuelven algunas inquietudes planteadas, para continuar la inmunización de los colombianos contra el Sars-Cov2.

¿Puedo tomar alcohol antes y después de vacunarme?

El alcohol tiene un conocido efecto inmunosupresor. Es decir, debilita las funciones de defensa del cuerpo si se consume en exceso. No hay evidencia científica sobre la relación de la ingesta de alcohol y la vacunación contra el covid- 19.

Ahora bien, el consumo moderado de alcohol está definido y la OMS lo considera peligroso a partir de los 20 gramos diarios, por lo que su consumo siempre, y muy especialmente en caso de interactuar con medicamentos o vacunas, debe estar completamente controlado.

¿Es posible hacer actividad física luego de vacunarme contra el covid-19?

Sí. La vacunación no contraindica la actividad física; sin embargo, la aplicación de la vacuna puede generar dolor en el brazo en donde fue inyectada y limitar un poco el movimiento durante los siguientes tres días posteriores a la vacunación. Este evento esperado depende del tipo de vacuna que le fue aplicada y solo lo presentan algunas personas, por lo que se recomienda no sobre esforzar el brazo inyectado.

¿La vacuna evita que me contagie?

No. Los estudios realizados a la fecha indican que las vacunas disponibles actualmente protegen de enfermedad grave y muerte, es decir que una persona vacunada puede contagiarse de covid-19, pero el estar vacunado disminuye la probabilidad de enfermarse gravemente.

Por lo anterior, no se debe bajar la guardia frente a las medidas de autocuidado tales como el uso correcto del tapabocas (que cubra nariz y boca), frecuente lavado de manos, distanciamiento social y ventilación de los espacios, hasta que logremos acercarnos a la inmunidad de rebaño.

En la historia del mundo solo se ha logrado exterminar una enfermedad, la viruela. Erradicar una enfermedad es un proceso muy complejo, la poliomielitis lleva más de 50 años con una vacunación masiva en el mundo y todavía no se ha logrado su desaparición.

Las vacunas logran evitar la muerte y la enfermedad grave, por eso es importante vacunarse y que todo el mundo pueda entrar en este proceso para garantizar el control de la enfermedad.

No sé qué tiene la vacuna, por eso no me la pongo

La vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar muchas vidas. Todas las vacunas contienen antígenos, las cuales son sustancias que al introducirse en el organismo inducen en este una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos, que fortalece el sistema de defensa del organismo para la protección contra la infección.

Todas las vacunas que se aplican contra el covid-19 en Colombia cuentan con una Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE) por parte del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Para consultar la información de lo que contiene cada una de las vacunas, esta se encuentra disponible en la página web del Invima.

Si ya me vacuné en el exterior, ¿igual me puedo volver a vacunar en Colombia?

Si ya se cuenta con un esquema de vacunación completo aplicado en otro país, no se requiere ser vacunado nuevamente en Colombia; solo debe presentarse en la aseguradora (EPS) para gestionar el cargue de la información de la vacunación en el sistema de información nacional.

¿Cómo sé que la vacuna me sirve?

La vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar muchas vidas, cada año se salvan alrededor de tres millones de personas gracias a este procedimiento. Con la aplicación de las vacunas las personas se protegen a sí mismas y a quienes las rodean y son altamente seguras.

Las vacunas son beneficiosas para todas las personas que se las apliquen, ya que buscan aumentar el sistema de defensa del organismo para protegerlo de una enfermedad específica.

¿Hay vacunas que son mejores que otras?

La mejor vacuna es la que está en nuestros brazos. Todas las vacunas disponibles en el país son seguras, eficaces y gratuitas. Las vacunas contra el covid-19 fueron elaboradas con los máximos estándares de calidad y seguridad y para la adquisición de estas se verificaron los resultados de los ensayos clínicos que, además de demostrar su eficacia contra el virus, garantizaron que no afectan la salud de las personas que las reciben.

Dicen que la vacuna puede tener efectos en nuestra salud

Se han reportado eventos leves que son frecuentes como el dolor en el sitio de aplicación, dolor del cuerpo o de cabeza y algunas alergias leves y eventos adversos raros como reacciones anafilácticas graves, por lo cual es importante que las personas con antecedentes de alergias consulten con su médico previamente a la vacunación para que determine la pertinencia de vacunarse, de acuerdo al estado de salud actual del paciente.

Colombia adquirió vacunas seguras y eficaces, que permiten darle la tranquilidad al ciudadano de que estará protegido contra el virus y que su salud no se afectará por el hecho de recibir este esquema de vacunación. Por eso es importante la observación en la que deberá estar la persona después de recibir la vacuna, para que el personal médico actúe en cualquier caso.

Si no hay la vacuna de la marca que quiero, no me vacuno

No vacunarse es seguir mucho más expuesto y vulnerable frente a un virus que puede ser mortal, como el covid-19. Aunque en Colombia la vacunación es voluntaria, la recomendación es que todas las personas accedan a la vacuna, que es gratuita, segura y efectiva, como se ha demostrado en los resultados de los ensayos clínicos y en las vacunas que hasta el momento se han aplicado en el mundo.

Son muchas las cosas que leemos en redes sociales, cadenas de Whatsapp y demás, ¿a quién le creemos? La OMS indica que esta es la primera pandemia de la historia en la que se emplean a gran escala la tecnología y las redes sociales para ayudar a las personas a mantenerse seguras, informadas, productivas y conectadas.

Señala, además, que una infodemia «es una sobreabundancia de información, en línea o en otros formatos, e incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas».

Es por esto que se considera que la información errónea y falsa puede perjudicar la salud física y mental de las personas, incrementar la estigmatización, amenazar los valiosos logros conseguidos en materia de salud y estimular el incumplimiento de las medidas de salud pública, lo que reduce su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países en su intento de frenar la pandemia.

¿Qué se puede hacer?

Ir a fuentes confiables de información, entender que no todo lo que aparece en internet es cierto; además, si es necesario, dosificar el consumo de noticias por el bienestar emocional.

Es importante que si nos llega una información que es falsa, pero cuyo remitente desconoce que es así, busquemos cortar esa cadena entregando información veraz, para ello, se pueden consultar los diferentes organismos de salud del país y el mundo.