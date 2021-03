Conozca el ‘paquetazo’ tributario que el Gobierno llevará al Congreso

En un evento privado, el presidente Iván Duque recordó que la pandemia ha afectado a todos los países y por esto “todos, sin excepción, han visto aumentar su déficit y sus deudas y tarde que temprano tendrán que aplicar medidas de carácter fiscal y social”.

Por ello, dijo que la deliberación del Congreso debe ser constructiva y pensando en lograr dos propósitos: la estabilización de las finanzas públicas y la transformación social, para el presente y para el futuro, mediato e inmediato.

Para lograr lo primero, el Gobierno propondrá una reforma que le permita recaudar hasta $25,4 billones, es decir, más de dos puntos del PIB, que provendrían de las siguientes fuentes: $10,5 billones del impuesto al valor agregado (IVA), $16,8 billones de los impuestos a las personas naturales y $3 billones por las modificaciones a los impuestos a las personas jurídicas.

Le puede interesar: ¿Por qué el IVA es el ‘caballito’ de batalla de todas las reformas tributarias?

La reforma no gravaría los alimentos básicos de la canasta familiar, aunque otros bienes cambiarán de categoría: de exentos a excluidos. Esto significa que los productores ya no podrán pedir la devolución del IVA, tal como lo hacen hoy. Es decir, que el productor no se beneficiará de la figura del exento. En otras palabras, sí habría IVA para los alimentos no básicos en la canasta familiar.

Por otro lado, en cuanto a los ingresos personales, la reforma busca que más personas naturales declaren y paguen el impuesto de renta.

“En Colombia muy pocas personas pagamos impuestos de renta y hay otras personas que tienen la capacidad de pagar ese impuesto, como quienes devengan más de $4 millones”, ha explicado el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.

Además, la reforma buscaría sustituir las rentas exentas por una única renta exenta equitativa con todos los contribuyentes. Por su parte, el impuesto al patrimonio se volvería permanente y deducible al impuesto de renta. También aumentaría el impuesto a los dividendos de 10% a 15%.

Recientemente la Comisión de Expertos Tributarios mencionó la necesidad de gravar las pensiones altas. ¿La razón? Hoy la mayoría de pensionados recibe poco, mientras que unos cuantos se quedan con pensiones altas y subsidiadas.

“El tratamiento actual de las pensiones es muy injusto. Por un lado hay deducciones muy generosas para los ahorros de pensiones, incluso hay dos deducciones para los ahorros pensionales. Hay una exención tributaria que es extremadamente alta”.

Por otro lado, la Agenda -según explicó- debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Llevar el Ingreso Solidario a casi cinco millones de familias colombianas, casi 20 millones de colombianos, aumentando el aporte económico para hacerlo mensual y en forma permanente, para superar la pandemia y mitigar el aumento de la pobreza.

La devolución del IVA a más de 4 millones de familias colombianas, las más vulnerables, y compensar las inequidades derivadas de ese impuesto en quienes están en mayor condición de vulnerabilidad.

Brindarles educación universitaria gratuita a los jóvenes en los estratos 1, 2 y 3, evitando la deserción, pero haciendo la más ambiciosa política social de cobertura universitaria a partir del programa de ‘Generación E’.

Poner en marcha un incentivo práctico para la contratación de jóvenes, mediante el cual quien contrate personas entre los 18 y los 28 años, de manera formal y por un periodo de 5 años, el Estado colombiano será el que pagará lo correspondiente a su seguridad social.

Extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) durante 2021, para acompañar a las empresas que han sido más afectadas por esta pandemia. También se busca disminuir la carga tributaria a la micro y pequeñas empresas.

Además: Estos 5 puntos constituyen la columna vertebral de la Reforma Tributaria