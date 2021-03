¿Por qué el IVA es el ‘caballito’ de batalla de todas las reformas tributarias?

El Presidente Iván Duque anunció que el Gobierno Nacional radicará en el Congreso de la República una “agenda social robusta”, para reforzar la atención a la población vulnerable del país, y evitar un retroceso en materia de pobreza por cuenta de la pandemia.

En una intervención en la Reunión Extraordinaria de presidentes de Prosur, Duque aseguró que “la vacunación masiva y reactivación segura debe ir de la mano con una agenda social”.

Por esta razón, anunció que “presentaremos al Congreso una agenda social, que nos permita a nosotros extender el programa Ingreso Solidario a más colombianos y nos permita también mejorar esos ingresos de las familias vulnerables para evitar retrocesos en materia de pobreza”.

Pero detrás de esta ‘zanahoria’ de más inversión social, está la necesidad de lograr la aprobación de una reforma tributaria que el permita al Gobierno comenzar a equilibrar las cuentas fiscales, mediante el recaudo de $15 billones (1,5 puntos del PIB), con el fin de evitar la pérdida del grado de inversión de Colombia.

De hecho, Duque aseguró que espera profundizar los instrumentos de devolución del IVA para las familias más vulnerables y extender su cobertura, que en 2021 llega a 2 millones de colombianos de bajos recursos.

También, “que sigamos desarrollando herramientas de protección y gratuidad educativa para los estratos 1, 2 y 3, que cubren gran parte de la población vulnerable y también a esa clase media emergente que necesita tener certezas sobre su educación”.

Adicionalmente, y para enfrentar el desempleo, dijo que impulsará una iniciativa para habilitar “mecanismos de protección del primer empleo”, de tal manera que se incentive “la contratación de jóvenes, donde se concentra el mayor desempleo”.

El porqué del IVA

Aunque se trata de un impuesto regresivo, ya que se paga según el gasto y no según el ingreso del consumidor, con lo cual una persona pobre paga lo mismo que una de mayores ingresos (en el caso de los bienes gravados), el IVA se ha convertido en algo así como el caballito de batalla de las últimas reformas tributarias.

En 2020, de un total de $146,1 billones recaudados, $32,5 billones se originaron en este impuesto indirecto, lo que equivale al 22,28% del total; $51 billones de retención y renta (34,95%): $23,7 billones en aduanas (16,27%) y $38 billones en otros gravámenes (26,51%).

Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ampliar la base del IVA le permitiría al país aumentar el recaudo total en $51 billones (más de 3 veces la meta de la reforma tributaria), hacer la devolución a los más pobres e incrementar la inversión social.

“El grueso del ahorro del no pago del IVA nos favoreció a personas como yo, ubicadas en el 10% más pudiente. Miremos los números: en 2019 los hogares que conforman el 20% más pobre del país disfrutaron en promedio un ahorro de $31.000 al mes al no haber pagado IVA por los productos exceptuados. Los 1,5 millones de hogares del decil 10 de la población (el 10 por ciento más rico) disfrutamos un ahorro promedio de $377.000 al mes”, explicó en una columna.

«Lo ideal sería que todos los bienes y servicios estén gravados con el impuesto del IVA», dijo Brian Arnold, uno de los miembros de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que hoy entregará sus recomendaciones al Gobierno.

“Si sometemos todos los bienes al IVA, recaudamos más ingresos y luego lo que tenemos que hacer es devolver el dinero en un mecanismo de compensación para las personas pobres que tienen que gastar más porcentaje de sus ingresos en los bienes básicos que los ricos”, dijo el experto al periódico La República.

Agregó que la dificultad es política, decirle a la gente que vamos a poner un impuesto de 19% a la compra del pan o de la harina.”Es una propuesta difícil para los propósitos políticos y esto ha hecho que prácticamente en todos los países no se imponga el IVA sobre todos los bienes de la canasta familiar”.

Y aunque Duque dijo le pidió a Carrasquilla no gravar los bienes básicos de la canasta familiar, Blu Radio reveló que éstos cambiarán de categoría: de exentos a excluidos. Esto significa que los productores ya no podrán pedir la devolución del IVA, tal como lo hacen hoy. Es decir, que el productor no se beneficiará de la figura del exento. En otras palabras, sí habría IVA para los alimentos no básicos en la canasta familiar.