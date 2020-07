Con opiniones divididas, comienza cuarentena por localidades en Bogotá

Aunque la medida fue acordada con el Gobierno Nacional la semana pasada, la cuarentena estricta por localidades que comienza hoy lunes sigue siendo una medida controvertida que divide la opinión de los expertos, por su elevado costo económico y social.

“Juntos vamos a cuidarnos para pasar el pico del contagio. Ya no lo vamos a aplazar, lo vamos a enfrentar y lo vamos a lograr, es en este momento en el que necesitamos de la unión de todos los ciudadanos”, explicó la Alcaldesa, Claudia López, en un evento en el que estuvo acompaña por el Ministro de Salud, Fernando Ruiz.

En un intento por amortiguar el impacto económico y social de la medida, ya que la medida impactará a más de 2 millones de personas, López anunció la entrega de una renta básica de $240.000 a 550.000 familias para 15 días llega a todas las familias en pobreza y alta vulnerabilidad de las 20 localidades de Bogotá.

“A 550.000 familias ya bancarizadas en transferencias de dinero y a 150.000 sin bancarizar en mercados. Así garantizamos seguridad alimentaria a 2.5 millones de personas”, agregó al explicar el plan de cuarentenas por 14 días en 3 grupos de localidades que, además, busca intensificar las acciones de Cultura Ciudadana por el autocuidado.

El plan también contempla la realización de 120 mil pruebas, 4 mil diarias de laboratorio en Bogotá, y el aumento de las UCI para llegar a 2 mil UCI en agosto con el esfuerzo de Alcaldía, el Ministerio de Salud y los privados.

En varias entrevistas, la Alcaldesa reiteró que solo podrán desplazarse aquellos que se desempeñen en las actividades exentas, que contemplan servicios de salud, orden público, venta de alimentos, seguridad, sanidad y por fuerza mayor.

¡Ojo! No se trata de que le hagan trampa a la Alcaldía, porque al coronavirus no se le puede hacer trampa. Las obras que deban funcionar, lo pueden hacer, pero con los trabajadores que vivan en localidades que NO estén en cuarentena.https://t.co/qV6qNiVHAk — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) July 12, 2020

También subrayó que “no habrá venta de licor de viernes a domingo y que a partir de las 8:00 p.m. nadie podrá estar en las calles«.

Para los críticos de la medida, que frena por 14 días la apertura de sectores y actividades económicas en las localidades, se trata de una decisión complicada de implementar y que disminuirá los ya golpeados ingresos de las familias bogotanas.

No puedo dejar de tener dudas. ¿Cuánto resuelven $240.000 para 15 días y a cuántas familias llegan? Las zonas con restricción tienen más de dos millones de personas ¿qué impacto tienen 150.000 mercados? Entiendo la necesidad de actuar, pero no me cuadran las cuentas. — Moisés Wasserman (@mwassermannl) July 10, 2020

“Un amigo me comentaba el ejemplo de un obrero de la construcción que viva en Fontibón y trabaje en Chapinero. Va a quedar sin trabajo efectivamente un mes. Adicionalmente, garantizar el cierre efectivo entre localidades es imposible”, explicó Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios ANIF, y uno de los críticos más duros de la gestión de la Alcaldesa.

“Claudia López perdió mucho tiempo peleando y se fueron tres meses en los que poco se amplió la capacidad hospitalaria de la ciudad, y entonces la solución siempre termina siendo el encierro, que ya no da más”.

Y es que, según el decreto 169 que reglamenta la nueva cuarentena, los empleadores no podrán permitir el ingreso de trabajadores que residan en las zonas que estén en cuarentena, si no se encuentran en las excepciones, y también que estos deben establecer mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa para los trabajadores y contratistas que habitan en las localidades señaladas.

«El encierro decretado no es una cuarentena, pues no aísla la gente contagiada o enferma, ni a las personas en riesgo. Contrario al aislamiento ‘inteligente’ que encierra a quien tiene alto riesgo o la enfermedad, éste es ‘bruto’, no diferenciado”, explicó Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana.

“Aislar media ciudad primero y otra medía después, sin considerar el número de contagiados, las aglomeraciones o qué tanto se lavan las manos en esta media ciudad, no facilita dirigir las pruebas, monitorear cuarentena, no rompe cadenas de contagio. No frena la epidemia”.’

A juicio suyo, aunque la medida no frena la pandemia, “no quiere decir que el cierre de media ciudad no tenga efectos: interrumpe cadenas de generación de valor, impide la operación de empresas que no pueden operar con inmovilidad de insumos o trabajadores, destruye más empleos, baja ingresos”.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló su preocupación por las medidas adoptadas ya que, según el gremio de los comerciantes, causará la parálisis casi total de la ciudad trayendo graves consecuencias económicas y sociales para sus habitantes.

Desde un punto de vista estrictamente epidemiológico, tan fácil es entender la necesidad de cuarentena estricta contra el ritmo de contagio en Bogotá como difícil es de justificar la necesidad de toques de queda y prohibición de venta de bebidas alcohólicas los fines de semana. — Jorge Galindo (@JorgeGalindo) July 12, 2020

Conozca el decreto 169 expedido por la Alcaldía: https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-169-unificado-aislamiento-y-medidas-adicionales_0.pdf