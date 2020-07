Estos son los 44 casos de libre circulación durante la cuarentena extendida

“La cuarentena flexible continúa y con ella algunos criterios que toda la ciudadanía debe tener en cuenta en procura de la salud individual, colectiva y la gradualidad en la actividad productiva”.

Así lo reveló el Ministerio de Salud, al subrayar que entre el próximo 16 de julio y el 1 de agosto estará limitada la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo excepciones.

Sin embargo, según el Decreto 990, las autoridades locales deben permitir la circulación de las personas en los siguientes casos y actividades:

1- Asistencia y prestación de servicios.

2- Adquisición y pago de bienes y servicios.

3- Asistencia y cuidado de menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermos.

4- Por fuerza mayor o caso fortuito.

5- Labores de las misiones médicas.

6- Cadena de medicamentos, productos farmacéuticos, aseo, etc.

7- Servicios de emergencias, incluidas las veterinarias.

8- Servicios funerarios, entierros y cremaciones.

9- Cadena de productos de primera necesidad, reactivos, alimentos e insumos para atender la emergencia sanitaria.

10- Cadena de agroinsumos y alimentos para animales.

11- Comercialización de productos de primera necesidad.

12- Servidores públicos, contratistas y particulares en función del covid-19.

13 – Misiones diplomáticas.

14- Fuerzas Militares, Policía y otros organismos de seguridad del Estado.

15- Actividades de los puertos exclusivamente para carga.

16- Actividades de dragado marítimo y fluvial.

17- Obras de infraestructura de transporte y obra pública.

18- Construcción, ejecución de obras civiles y remodelación de inmuebles.

19- Operación aérea con fines humanitarios.

20- Comercialización de comidas a través de domicilios.

21- Actividades de la industria hotelera.

22- Funcionamientos de la infraestructura de computadores, redes, etc.

23- Operación de centros de llamadas y de comercio electrónico.

24- Servicios de vigilancia y seguridad privada.

25- Servicios de limpieza y aseo.

26- Actividades de servicios públicos como agua, energía, gas, etc.

27- Servicios bancarios, financieros, divisas, juegos de suerte, etc.

28- Servicios postales, mensajería, radio, TV, prensa y su distribución.

29- Abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad en virtud de los programas del Estado.

30- Actividades del sector interreligioso relacionadas con ayudas.

31- Cadena de la industria manufacturera.

32- Comercio al por mayor y al menor, incluido centros comerciales e inmobiliarias.

33- Operadores de pagos de salarios, pensiones, prestaciones, etc.

34- Desplazamiento de directivos y docentes de instituciones educativas.

35- Actividades físicas, de ejercicio al aire libre y deporte individual en personas entre los 18 a 69 años y máximo dos horas diarias; niños mayores de 6 años tres veces a la semana y una hora al día; niños entre dos y cinco años tres veces a la semana y media hora al día; y adultos mayores de 70 años y máximo dos horas diarias.

36- Avalúos de bienes y realización de estudios de títulos.

37- Comisarías de familia e inspecciones de policía.

38- Fabricación, mantenimiento, compra y venta de bicicletas.

39- Parqueaderos de vehículos.

40-Museos y bibliotecas.

41- Laboratorios.

42- Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.

43- Servicios de peluquería

44- Desplazamientos y comparecencia de personas que garanticen la protección de los derechos fundamentales.

Las personas que desarrollen las actividades mencionadas deben estar acreditadas o identificadas. Además, sólo una persona de la familia podrá sacar a las mascotas y, en todo caso, siempre se deben cumplir los protocolos de bioseguridad, así como adoptar las medidas adicionales de las autoridades locales. También se invita a seguir en teletrabajo.

En el caso de los municipios no covid o de baja afectación, en ningún caso podrán habilitar eventos con aglomeraciones ni comercios de esparcimiento y diversión como bares, discotecas, ocio y entretenimiento, billares, casinos, bingos o juegos de video, cines, teatros, deportes grupales, piscinas, parques, spa, sauna, baño turco.