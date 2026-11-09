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Colombia nos une, hagámoslo con confianza: un llamado a reencontrarnos en el lugar de trabajo

Publicado: noviembre 9, 2026, 5:30 pm

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Hagámoslo con confianza

Colombia nos une, hagámoslo con confianza: un llamado a reencontrarnos en el lugar de trabajo

Con 126.000 ocupados menos en un año y una inflación de 6,24%, la iniciativa invita a las organizaciones a ser el espacio donde Colombia se vuelve a encontrar

Colombia atraviesa un momento que exige lo mejor de todos. En medio de la reciente contingencia, las señales económicas piden unidad: según el DANE, la desocupación llegó a 9,4% en agosto, frente a 8,6% un año atrás, y el país cuenta con 126.000 ocupados menos. La inflación anual alcanzó 6,24%, el Banco de la República elevó su tasa de interés a 12,25% y, de acuerdo con Fedesarrollo, la confianza comercial cayó 4,2 puntos porcentuales frente a julio, mientras la industrial retrocedió 0,3 puntos.

¿Dónde nos encontramos los colombianos? En el lugar de trabajo. Es allí donde confluyen múltiples historias, proyectos e ilusiones; donde las diferencias no separan, sino que enriquecen.

«Es tiempo de volver a encontrarnos. Hoy más que nunca, las organizaciones son el hogar de equipos diversos donde la confianza transforma lo imposible en realidad. Por ello, extendemos una invitación a ser un verdadero punto de encuentro para su gente y su entorno.»

— Juliana Navarro, Directora de Experiencias y Relaciones de Confianza para Great Place to Work® Colombia

La confianza como respuesta práctica

La iniciativa invita a empresas, gremios, universidades y medios a abrir una conversación sobre el lugar de trabajo como espacio de encuentro y a reconocer que, aun en medio de la dificultad, las organizaciones siguen haciendo muchísimo por el país.

Según la investigación de Great Place to Work®, los lugares de trabajo de alta confianza tienen mejor desempeño durante recesiones y disrupciones del mercado. La evidencia respalda esta apuesta:

+16,5%
por encima del mercado general durante la pandemia de COVID-19

+14,4%
en la Gran Recesión de 2008 frente al mercado general

Tres acciones concretas para las organizaciones

1
Compartir el video y los mensajes de la iniciativa con sus equipos y en redes, con #Colombianosune y #eltrabajonosune.

2
Abrir una conversación interna sobre cómo se vive la confianza en el día a día y qué diferencias enriquecen al equipo.

3
Sumarse como aliadas de la iniciativa y compartir sus propias historias.

Acerca de Great Place to Work®

Firma global de consultoría con más de 30 años participando en la construcción de grandes lugares para trabajar, convencida de que todas las organizaciones que se esfuerzan por construir relaciones de confianza pueden tener un ambiente laboral excelente.

18.000
organizaciones valoradas en el mundo

+170
países con presencia

~20M
colaboradores alcanzados

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Colombia nos une

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