Colombia nos une, hagámoslo con confianza: un llamado a reencontrarnos en el lugar de trabajo

«Es tiempo de volver a encontrarnos. Hoy más que nunca, las organizaciones son el hogar de equipos diversos donde la confianza transforma lo imposible en realidad. Por ello, extendemos una invitación a ser un verdadero punto de encuentro para su gente y su entorno.»

— Juliana Navarro, Directora de Experiencias y Relaciones de Confianza para Great Place to Work® Colombia