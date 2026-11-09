Colombia nos une, hagámoslo con confianza: un llamado a reencontrarnos en el lugar de trabajo

Colombia atraviesa un momento que exige lo mejor de todos. En medio de la reciente contingencia, las señales económicas piden unidad: según el DANE, la desocupación llegó a 9,4% en agosto, frente a 8,6% un año atrás, y el país cuenta con 126.000 ocupados menos. La inflación anual alcanzó 6,24%, el Banco de la República elevó su tasa de interés a 12,25% y, de acuerdo con Fedesarrollo, la confianza comercial cayó 4,2 puntos porcentuales frente a julio, mientras la industrial retrocedió 0,3 puntos.
¿Dónde nos encontramos los colombianos? En el lugar de trabajo. Es allí donde confluyen múltiples historias, proyectos e ilusiones; donde las diferencias no separan, sino que enriquecen.
«Es tiempo de volver a encontrarnos. Hoy más que nunca, las organizaciones son el hogar de equipos diversos donde la confianza transforma lo imposible en realidad. Por ello, extendemos una invitación a ser un verdadero punto de encuentro para su gente y su entorno.»
— Juliana Navarro, Directora de Experiencias y Relaciones de Confianza para Great Place to Work® Colombia
La confianza como respuesta práctica
La iniciativa invita a empresas, gremios, universidades y medios a abrir una conversación sobre el lugar de trabajo como espacio de encuentro y a reconocer que, aun en medio de la dificultad, las organizaciones siguen haciendo muchísimo por el país.
Según la investigación de Great Place to Work®, los lugares de trabajo de alta confianza tienen mejor desempeño durante recesiones y disrupciones del mercado. La evidencia respalda esta apuesta:
Conoce la iniciativa
Tres acciones concretas para las organizaciones
Acerca de Great Place to Work®
Firma global de consultoría con más de 30 años participando en la construcción de grandes lugares para trabajar, convencida de que todas las organizaciones que se esfuerzan por construir relaciones de confianza pueden tener un ambiente laboral excelente.
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