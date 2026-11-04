Publicado: noviembre 4, 2026, 9:09 am

PIEL SANA IGC

Innovación · Salud

Colombia Indira Gómez y Edinson Rodríguez: dos orígenes, una misma apuesta por innovar en salud desde Colombia En el origen de PIEL SANA IGC hay una pregunta que define a las compañías que quieren permanecer: ¿cuánto de su futuro están dispuestas a construir por sí mismas?

Para Indira Gómez y Edinson Rodríguez, la respuesta significó dejar atrás una operación concentrada en comercializar dispositivos médicos y comenzar a desarrollar soluciones propias para el cuidado de heridas.

La idea nació de Indira Ingeniera biomédica, magíster en Biotecnología y Nanotecnología, Indira identificó una oportunidad poco atendida en Colombia: investigar y desarrollar hidrogeles y nuevos apósitos para el tratamiento de heridas. Su experiencia en visita médica, auditoría sanitaria e ingeniería clínica le permitió observar el sector desde varios ángulos. No se limitó a reconocer una necesidad del mercado. La estudió, estructuró y convirtió en una propuesta de innovación. Fue ella quien concibió el producto, promovió la investigación, reunió capacidades técnicas y abrió el camino para pasar de distribuir tecnologías ajenas a crear soluciones propias.

«En salud no tiene sentido desarrollar tecnología únicamente porque sea novedosa. Tiene que resolver un problema.» — Indira Gómez y Edinson Rodríguez, fundadores de PIEL SANA IGC

Bajo esa premisa, Indira impulsó un proceso basado en escuchar a los profesionales sanitarios, revisar evidencia científica y analizar variables como la humedad, la infección y la evolución del tejido. Ese trabajo condujo a la creación de un laboratorio con capacidades para investigar, formular y desarrollar soluciones para el cuidado de heridas.

El primer laboratorio colombiano Según la compañía, es el primer laboratorio colombiano constituido con capacidades para investigar, formular y desarrollar soluciones para el cuidado de heridas. Más que una infraestructura, representa el paso de PIEL SANA IGC hacia la generación de conocimiento, tecnología y propiedad intelectual desde el país.

El complemento empresarial El desarrollo científico encontró en Edinson Rodríguez el complemento empresarial necesario. Contador público, consultor y empresario con experiencia en Venezuela y Colombia, asumió primero la gerencia financiera y después la Gerencia General. Su responsabilidad ha sido convertir la idea en una organización viable: ordenar recursos, fortalecer procesos y preparar a la empresa para crecer. Su trayectoria asesorando organizaciones de manufactura, servicios y producción le enseñó que una compañía sostenible necesita más que resultados financieros. Requiere estrategia, disciplina operativa, talento y capacidad de adaptación. Por eso fortaleció su formación en Gerencia Estratégica y orientó la empresa hacia el crecimiento sostenible y la internacionalización.

«Desarrollar un producto propio ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Cada formulación nos ha exigido tiempo, pruebas y ajustes, pero también nos ha permitido entender mejor lo que queremos ofrecer.» — Fundadores de PIEL SANA IGC

Innovar tiene un precio La transición no estuvo exenta de dificultades. Desarrollar productos propios exigió invertir en infraestructura, calidad, regulación, formulación, investigación y profesionales especializados. También obligó a aceptar que innovar implica probar, equivocarse, reformular y esperar resultados que no siempre son inmediatos. Como esposos y fundadores, ambos aprendieron a diferenciar con claridad la vida familiar, su rol como socios y la gestión empresarial.

«Un buen gerente no tiene que tener todas las respuestas. Su responsabilidad es rodearse de las personas adecuadas y crear las condiciones para que puedan hacer bien su trabajo.» — Indira Gómez y Edinson Rodríguez

🔬 Indira Gómez Visualizar, investigar y crear. Ingeniera biomédica, magíster en Biotecnología y Nanotecnología. Concibió el producto y lideró la investigación científica. 📊 Edinson Rodríguez Estructurar, financiar y proyectar. Contador público y gerente estratégico. Convirtió la idea en una organización viable orientada al crecimiento y la internacionalización.

Su historia demuestra que una compañía de alto impacto puede comenzar con una estructura pequeña. Lo determinante es quién imagina la solución, quién la convierte en producto y quién construye la organización capaz de llevarla al mercado.