Bogotá será sede de la gira internacional ‘Yo Pude, ¡Tú Puedes!’

Bogotá será una de las ciudades clave de una gira internacional que ha impactado a miles de personas en Estados Unidos, México y Europa.

Bogotá, septiembre de 2025, Después de recorrer con éxito ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Madrid y Ciudad de México, la reconocida conferencista Margarita Pasos llega a Bogotá con su gira internacional “Yo Pude, ¡Tú Puedes!”, un evento que ha transformado vidas y negocios en toda Hispanoamérica. Esta será la única parada en Colombia y marcará un hito con una experiencia de dos días consecutivos que combinan neurociencia, hipnosis, alto desempeño y estrategias aplicadas de inteligencia artificial para escalar empresas y desbloquear el potencial humano.

La jornada principal será el 26 de septiembre en el Chamorro City Hall – Sede Carmel Club (Autopista Norte #153–81), con una conferencia presencial de alto impacto de cinco horas liderada por Margarita Pasos. Este taller está enfocado en el escalamiento de negocios y en brindar herramientas profundas para una transformación personal y profesional real. No es una charla motivacional más, sino una experiencia diseñada para quienes están listos para llevar su vida y su negocio al siguiente nivel.

El 27 de septiembre, la experiencia continúa con un taller exclusivo liderado por Margarita Pasos, que incluirá una sesión especializada sobre productividad e inteligencia artificial a cargo de Mark de Grasse, fundador de Digital Marketers y referente global en automatización de negocios. Esta segunda jornada está pensada para emprendedores, ejecutivos y dueños de empresas que desean optimizar procesos, escalar con propósito y tomar decisiones estratégicas basadas en datos, sistemas inteligentes y tecnología avanzada.

Margarita Pasos, reconocida por People en español como una de las 25 latinas más influyentes y miembro del Forbes Business Council, ha ayudado a miles de personas y empresas a desbloquear su potencial con un enfoque que combina herramientas científicas, entrenamiento en ventas, liderazgo y mentalidad estratégica. “Si sientes que estás estancado, que tu negocio no crece como debería o que te estás perdiendo a ti mismo en medio del estrés, este evento es para ti. Yo Pude, ¡Tú Puedes! está diseñado para quienes quieren tomar control de su vida, escalar su negocio y reconectar con su propósito desde una mentalidad clara, enfocada y poderosa”, afirma Margarita Pasos.

Esta experiencia está diseñada para quienes buscan romper sus límites, conectar con otras personas ambiciosas, clarificar sus metas y adoptar herramientas concretas que les permitan avanzar con decisión. Entre los beneficios clave del evento están: romper bloqueos mentales, diseñar planes de crecimiento financiero y personal, aprender estrategias de marketing y ventas de alto impacto, dominar rutinas potenciadas por IA y construir sistemas sostenibles que trabajen para ti.

Con testimonio de asistentes en ciudades anteriores que han duplicado ingresos, reducido horas de trabajo con automatización y recuperado su energía, este evento representa una oportunidad única para replantear el rumbo y tomar el control de los resultados.

