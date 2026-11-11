Banquete del Millón 2026: 307,9 toneladas de ayuda marcan el camino hacia la reconstrucción

El 19 de noviembre, el Salón Rojo del Hotel Tequendama será el escenario del 66.º Banquete del Millón — una edición dedicada a acompañar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto

de ayuda humanitaria movilizadas a través de 46 envíos , con corte al 10 de octubre de 2026

El próximo 19 de noviembre, la Corporación Organización Minuto de Dios realizará el 66.º Banquete del Millón – «Amando a Colombia», una edición dedicada a contribuir a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. El evento se realizará en el Salón Rojo del hotel Tequendama a las 7:00 P.M.

A dos meses de la emergencia, la respuesta humanitaria continúa dando resultados. El Banquete del Millón representa ahora el siguiente paso: avanzar de la atención inmediata hacia la recuperación y reconstrucción de los territorios.