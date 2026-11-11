Banquete del Millón 2026: 307,9 toneladas de ayuda marcan el camino hacia la reconstrucción

El próximo 19 de noviembre, la Corporación Organización Minuto de Dios realizará el 66.º Banquete del Millón – «Amando a Colombia», una edición dedicada a contribuir a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. El evento se realizará en el Salón Rojo del hotel Tequendama a las 7:00 P.M.
A dos meses de la emergencia, la respuesta humanitaria continúa dando resultados. El Banquete del Millón representa ahora el siguiente paso: avanzar de la atención inmediata hacia la recuperación y reconstrucción de los territorios.
Ayuda por territorio
Reconstruir no significa solamente levantar nuevamente paredes, sino contribuir a que las familias recuperen un hogar y puedan comenzar de nuevo.
La Corporación invita a personas, familias, empresas, organizaciones e instituciones a seguir sumándose a esta causa y a convertir cada aporte en una oportunidad para acompañar a quienes aún enfrentan las consecuencias de la emergencia.
Cuentas para donaciones
0040 0010 3814
2100 2271 487
024 500 001
441 222 221
2200 8706 4317
@8600103710
Referencia: 3030 | Convenio: 110560
También puedes donar en www.minutodedios.org y www.banquetedelmillon.org · WhatsApp 317 432 1703
19 de noviembre · 7:00 P.M. · Salón Rojo Hotel Tequendama · Bogotá