 Banquete del Millón 2026: 307,9 toneladas de ayuda marcan el camino hacia la reconstrucción - Colombia
Registro  /  Login

Portal de Negocios en Colombia

Banquete del Millón 2026: 307,9 toneladas de ayuda marcan el camino hacia la reconstrucción

Publicado: noviembre 11, 2026, 1:23 pm

66.º Banquete del Millón
Minuto de Dios
🇨🇴 Amando a Colombia

Banquete del Millón 2026: 307,9 toneladas de ayuda marcan el camino hacia la reconstrucción

El 19 de noviembre, el Salón Rojo del Hotel Tequendama será el escenario del 66.º Banquete del Millón — una edición dedicada a acompañar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto

307,9 toneladas
de ayuda humanitaria movilizadas a través de 46 envíos, con corte al 10 de octubre de 2026

El próximo 19 de noviembre, la Corporación Organización Minuto de Dios realizará el 66.º Banquete del Millón – «Amando a Colombia», una edición dedicada a contribuir a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. El evento se realizará en el Salón Rojo del hotel Tequendama a las 7:00 P.M.

A dos meses de la emergencia, la respuesta humanitaria continúa dando resultados. El Banquete del Millón representa ahora el siguiente paso: avanzar de la atención inmediata hacia la recuperación y reconstrucción de los territorios.

Ayuda por territorio

148,9 t
Chocó

76,6 t
Risaralda

67,4 t
Valle del Cauca

10 t
Caldas

5 t
Quindío

12.548
mercados entregados

11.563
kits de aseo distribuidos

74.071
prendas de vestir

3.754
participaciones voluntarias

22.524
horas de servicio voluntario

Reconstruir no significa solamente levantar nuevamente paredes, sino contribuir a que las familias recuperen un hogar y puedan comenzar de nuevo.

La Corporación invita a personas, familias, empresas, organizaciones e instituciones a seguir sumándose a esta causa y a convertir cada aporte en una oportunidad para acompañar a quienes aún enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Cuentas para donaciones

Davivienda – Cuenta de ahorros:
0040 0010 3814
Banco Caja Social – Cuenta corriente:
2100 2271 487
Banco de Bogotá – Cuenta corriente empresas:
024 500 001
Banco de Bogotá – Cuenta de ahorros personas:
441 222 221
Banco Popular – Cuenta de ahorros:
2200 8706 4317
Llave:
@8600103710
Efecty:
Referencia: 3030 | Convenio: 110560

También puedes donar en www.minutodedios.org y www.banquetedelmillon.org · WhatsApp 317 432 1703

No te canses de ayudar
66.º Banquete del Millón

19 de noviembre · 7:00 P.M. · Salón Rojo Hotel Tequendama · Bogotá

Dona en banquetedelmillon.org →

Artículos Relacionados