Así será el Marketing Conference Latam 2025: Redefiniendo lo establecido

Publicado: septiembre 15, 2025, 8:50 am

El evento reunirá a los mayores expertos en mercadeo los días 1 y 2 de octubre en Bogotá, y explorará cómo la tecnología, la cultura y las nuevas estrategias están transformando la industria.

Bajo el tema «Redefiniendo lo establecido», el Marketing Conference Latam 2025 se consolida como el espacio de reflexión más importante para los líderes de mercadeo en Colombia. En un momento de transformación acelerada por los cambios tecnológicos, culturales y económicos, este evento ofrecerá insights prácticos, casos de éxito y estrategias para navegar la nueva era del marketing.

El evento se hará el 1 y 2 de octubre en Cámara de Comercio, sede Salitre, en Bogotá.

Tendrá cuatro líneas temáticas que son:

IA y otras tecnologías para la productividad y el crecimiento

La revolución tecnológica ya no es una promesa del futuro, sino una realidad que está redefiniendo el marketing. Desde la IA generativa hasta herramientas de predictive analytics, las empresas están logrando optimizar procesos, reducir costos y mejorar la toma de decisiones. En esta línea, exploraremos cómo las marcas están integrando estas tecnologías para escalar su crecimiento, sin perder de vista aspectos clave como la ética en el uso de datos y la gobernanza de algoritmos. ¿Cómo pasar de la experimentación a la implementación estratégica? Casos reales demostrarán el impacto de estas herramientas en la productividad y el ROI.

De la credibilidad a la lealtad: cómo construir marcas en las que la gente confía

En un mundo donde los consumidores exigen transparencia y autenticidad, las marcas deben ir más allá de campañas publicitarias y construir relaciones duraderas. Esta línea temática analizará cómo el propósito genuino, la sostenibilidad con impacto real y las estrategias de diversidad e inclusión (DEI) están transformando la percepción de las empresas. ¿Cómo convertir la credibilidad en lealtad inquebrantable? Expertos compartirán metodologías para fidelizar a través de comunidades, experiencias memorables y narrativas que conecten emocionalmente.

Consumidores y cultura: Conectar en un mundo fragmentado

Los consumidores ya no eligen productos, sino identidades y valores culturales. Esta línea profundizará en cómo las marcas pueden adaptarse a las demandas de audiencias multigeneracionales, desde la Gen Z hasta la Silver Economy. Exploraremos el auge del retail como espacio cultural, donde las tiendas se convierten en puntos de encuentro comunitario, y cómo el retail media está cambiando las reglas del juego. Además, se analizará la importancia de la inteligencia cultural (CI) para diseñar experiencias de cliente (CX) con relevancia local en mercados latinoamericanos.

El arte de mover mercados y transformar negocios

No basta con tener buenas ideas; el verdadero reto está en ejecutarlas con impacto. Esta línea presentará casos de éxito que han revolucionado industrias, desde startups hasta grandes corporativos. Se discutirán modelos híbridos B2B/B2C, estrategias de storytelling con propósito y las nuevas habilidades que requieren los equipos de marketing para liderar en entornos disruptivos. ¿Cómo construir equipos ágiles y retener el talento en medio de la transformación digital? Líderes compartirán sus aprendizajes y visiones sobre el futuro del sector.

Algunos de los conferencistas que estarán en el evento son:

Paolo Miscia – Fundador y CEO de Vertimedios

Giovanni Stella – Experto en IA y transformación digital

Luis Betancourt – Consultant Advisor

Daniel Saldarriaga – Country Manager en Amazon Web Services

Camilo Silva Jaramillo – Cofundador y CEO de Valora Analitik

Carolina Urrutia – Special Advisor for National Engagement en C40 Cities

Paola Beltrán – CEO QSR, A Food Holding (Burger King)

Camilo Herrera – Fundador de RADDAR CKG

Andrés León – Country Manager de Streamline Studios

María Claudia Pico – Directora de cuentas de Buentipo

Óscar Córdoba – Coach y conferencista en liderazgo

Enrique Samper – Cofundador de 500 mg

El Borrego – Mega influenciador Colombia

¿Por qué asistir?

Este es el evento donde los líderes del marketing del país se reúnen para analizar el presente y la industria. Con un público de más de 800 profesionales y conferencistas especializados, el Marketing Conference Latam 2025 ofrece:

Networking de alto nivel con tomadores de decisiones y expertos del sector.

Casos reales de empresas innovadoras que están marcando tendencia en el mercado.

Insights con las últimas metodologías aplicables.

Fecha: 1 y 2 de octubre de 2025

Lugar: Cámara de Comercio, sede Salitre (Bogotá); Av. El Dorado #68d-35.