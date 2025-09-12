BogotaEats A Cielo Abierto 2025: dos fines de semana para saborear el ritual gastronómico más grande del país

Publicado: septiembre 12, 2025, 1:52 pm

Bogotá, agosto de 2025. – El cielo foodie se abre por partida doble.

Este año, The Gula Group, junto a Coca-Cola como main sponsor, expande su festival insignia BogotaEats A Cielo Abierto, a dos fines de semana consecutivos en el Parque Museo El Chicó: del 5 al 7 y del 12 al 14 de septiembre de 2025.

Durante estos seis días, 30 de los mejores restaurantes de Bogotá y más de 20 experiencias de marca convertirán a la ciudad en un verdadero paraíso gastronómico al aire libre, en donde propios y visitantes podrán disfrutar de los platos diseñados exclusivamente para el festival, así como también de nuevos talentos con música en vivo y muchas otras propuestas diseñadas para compartir con la familia y los amigos.

Novedades de esta edición

Con el respaldo de Coca-Cola como main sponsor, el festival refuerza su propósito de celebrar la gastronomía como un acto sagrado y colectivo, sumando experiencias únicas de sabor y conexión.

Entre las sorpresas más esperadas está la participación por primera vez de Osaka en un festival gastronómico en Colombia, esto se hace posible gracias a Mastercard. Reconocido pionero de la cocina Nikkei, Osaka ofrecerá una experiencia omakase de seis tiempos, diseñada en exclusiva para el festival. Esta experiencia tendrá un costo de $80.000 y estará disponible únicamente para quienes compren su entrada con tarjeta Débito Mastercard en tuboleta.com (*Aplican Términos y Condiciones*).

Además, The Glenlivet presentará a Lele Café Bar como restaurante invitado y, como gran novedad muy especial, abrirá sus puertas el Mercado de la Gula: un espacio para saborear y llevar a casa lo mejor de 13 marcas gastronómicas muy queridas por todos como La Fazenda y Gooms, además de Ahumados, Alcagüete, El Club del Hambre, Frambas, Maestri Milano, Mr. Nuts, Monte Rojo, Oh Honey, Pícaro, Quesería de Mí sin Ti y Salsas Codi. Todos ellos serán los protagonistas de este nuevo rincón del festival.

Una curaduría que sorprende y conecta

BogotaEats A Cielo Abierto, bajo la cuidadosa curaduría de B.eats, presenta un lineup de lujo, en donde convergen restaurantes que ya son leyendas del festival –como La Brasserie, Casa, Dondoh Parrilla Japonesa, El Árabe, Nueve, Osso, Ko Asian Kitchen, Ukiyo, Ideal, Gallardo, El Pantera, Kasta y Le Grand– y otros que se estrenan con sus nuevas y creativas propuestas como Aalto Bistró, Adriano, Bogavante, Donburi, Fortezza, Jus Dipping Sandwiches, Naous Agean Bistro, Sauvage, Tacaloa, Têt Taberna Vietnamita, Tremé y Tercer Piso, entre otros.

Cada uno de los restaurantes presentará platos creados en exclusiva para el festival, reafirmando a BogotaEats A Cielo Abierto como un verdadero laboratorio creativo de la gastronomía en Bogotá.

Adicionalmente, y como complemento de este maravilloso ritual de sabores, Agadón, Alfajores Ventura, Berry Lab, Din Dim, Donut Factory, Helados Clemente, San Giorgio, Sanse&Co serán los encargados de ponerle el toque dulce al festival con una amplia carta de postres, logrando de esta manera crear una declaratoria de amor a la buena comida, una celebración de los sentidos y una invitación a vivir la ciudad de una manera más sabrosa, más consciente, más real.

Un festival para todos

Viernes 5 y 12 de septiembre y sábado 6 y 13 de septiembre : acceso exclusivo para mayores de edad, con dos franjas de ingreso: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

y : acceso exclusivo para mayores de edad, con dos franjas de ingreso: de y de Domingo 7 y 14 de septiembre (Family Day): pensado para disfrutar en familia, con horarios de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

El festival es pet friendly, para que todos los integrantes de la familia sean parte de esta experiencia.

Beneficios exclusivos con Mastercard

Como aliado principal del festival, Mastercard ofrece a sus tarjetahabientes débito y crédito beneficios únicos que hacen aún más especial la experiencia:

10% de descuento en restaurantes, barras y postres durante el festival pagando con tarjetas Mastercard (*Aplican Términos y Condiciones*).

en restaurantes, barras y postres durante el festival pagando con tarjetas Mastercard (*Aplican Términos y Condiciones*). Acceso exclusivo a la experiencia Osaka: un menú omakase creado para BogotaEats A Cielo Abierto, disponible para quienes adquieran su entrada con tarjeta Débito Mastercard (*Aplica Términos y Condiciones*).

Un manifiesto de placer compartido

Desde su nacimiento, BogotaEats A Cielo Abierto ha transformado la manera en que la ciudad vive la gastronomía, convirtiendo cada plato en un ritual y cada edición en un manifiesto de placer.

Este 2025, el festival crece en alma y en días, reafirmando que en Bogotá, la gula no es un pecado: es identidad, comunidad y creatividad compartida.