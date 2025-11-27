MEC 2025: la plataforma que impulsa a las empresas colombianas a elevar su estándar de gestión

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, profesionalizar la gestión, fortalecer el gobierno corporativo e innovar con propósito pasó de ser una ventaja a convertirse en una condición indispensable para crecer y trascender. Bajo esta premisa, el programa Mejores Empresas Colombianas (MEC) —impulsado por el Banco de Bogotá, Deloitte y la Pontificia Universidad Javeriana— se consolida como una plataforma estratégica que permite a las organizaciones medirse, compararse y acelerar su evolución frente a referentes de clase mundial.
Un reconocimiento que impulsa la transformación empresarial
“Las empresas que reconocemos hoy son organizaciones que evolucionan, innovan y generan un impacto positivo en sus sectores y comunidades. Desde el Banco de Bogotá celebramos este liderazgo que construye país y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlas con conocimiento, soluciones y alianzas que impulsen su competitividad, sostenibilidad y crecimiento”, afirmó Rafael Arango Calle, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá.
En su edición 2025, 33 compañías fueron reconocidas por su avance en capacidades directivas, disciplina en la ejecución y sostenibilidad. Más que un galardón, MEC es un proceso integral que incluye diagnóstico, acompañamiento y aprendizaje, con el propósito de identificar brechas, priorizar acciones y ejecutar hojas de ruta de largo plazo.
Este año, 178 organizaciones participaron en la evaluación de áreas como estrategia, gobierno, cultura, innovación, desempeño financiero e impacto social y ambiental.
Por su parte, Francisco O’Bonaga Quintero, socio director de Región Andina de Deloitte, destacó:
“En Deloitte creemos en el potencial transformador de las empresas. Nuestro acompañamiento pone a su disposición herramientas, metodologías y análisis que les permiten evolucionar sus modelos de gestión y prepararse para competir en escenarios locales y globales. Reconocer su esfuerzo es reconocer su tesón y su compromiso con el futuro empresarial del país”.
Desde la academia, la Universidad Javeriana resaltó la importancia del conocimiento aplicado.
“La articulación entre la experiencia de las organizaciones y el conocimiento académico genera un círculo virtuoso de aprendizaje. En MEC impulsamos reflexiones estratégicas que fortalecen la toma de decisiones, el liderazgo y la cultura empresarial”, afirmó Carlos Valencia, profesor asociado del Departamento de Administración de la Pontificia Universidad Javeriana.
Empresas reconocidas en MEC 2025
Categoría Oro
-
Omnicon
-
Laboratorios Legrand S.A.
-
LH S.A.S.
-
PRODESA
-
Heli Salud by Health & Life
-
DOLMEN S.A. E.S.P.
-
Central de Maderas G&S S.A.S.
-
Implementos de Seguridad Industrial IMPESEG S.A.S.
-
Ezytec
-
Rodatech S.A.S.
-
Aportes en Línea
-
Termales de Santa Rosa
Empresas que renovaron su reconocimiento
-
COMWARE S.A.
-
Ingenio Pichichí S.A.
-
Medirex BIC S.A.S.
-
Ingelecgroup S.A.S. BIC
Empresas reconocidas por primera vez en 2025
-
Ceiba Software House S.A.S.
-
Grupo IPF
-
MaderFormas
-
Flota La Macarena S.A.
-
Joyco S.A.S. BIC
-
SENA Emprende Rural – SER
-
Los Toldos del Café
-
Congelados del Sur S.A.S.
-
Grupo Empresarial E3 S.A.S.
-
Rapiscan Systems Colombia
-
Panadería y Pastelería Santa Clara S.A.S.
-
Constructora H y T S.A.S.
-
Transportes Montejo S.A.S.
-
Grupo Empresarial Castañeda
-
GRAM Logistic Services S.A.S.
-
Gerdau Diaco S.A.
-
Avícola Ariztizabal S.A.S.
-
Grupo SPIRA
-
Epiandes S.A.S.
-
Estra S.A.
-
Pasar Express S.A.S.
Un compromiso para elevar el estándar empresarial del país
Con MEC, el Banco de Bogotá, Deloitte y la Universidad Javeriana ratifican su compromiso con la competitividad, la sostenibilidad y la creación de valor en el tejido empresarial colombiano. Para 2026, la meta es ampliar el alcance del programa y continuar elevando los estándares de gestión que el país necesita para competir, atraer inversión y avanzar hacia una prosperidad sostenible.