MEC 2025: la plataforma que impulsa a las empresas colombianas a elevar su estándar de gestión

Publicado: noviembre 27, 2025, 3:01 pm

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, profesionalizar la gestión, fortalecer el gobierno corporativo e innovar con propósito pasó de ser una ventaja a convertirse en una condición indispensable para crecer y trascender. Bajo esta premisa, el programa Mejores Empresas Colombianas (MEC) —impulsado por el Banco de Bogotá, Deloitte y la Pontificia Universidad Javeriana— se consolida como una plataforma estratégica que permite a las organizaciones medirse, compararse y acelerar su evolución frente a referentes de clase mundial.

Un reconocimiento que impulsa la transformación empresarial

“Las empresas que reconocemos hoy son organizaciones que evolucionan, innovan y generan un impacto positivo en sus sectores y comunidades. Desde el Banco de Bogotá celebramos este liderazgo que construye país y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlas con conocimiento, soluciones y alianzas que impulsen su competitividad, sostenibilidad y crecimiento”, afirmó Rafael Arango Calle, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá.

En su edición 2025, 33 compañías fueron reconocidas por su avance en capacidades directivas, disciplina en la ejecución y sostenibilidad. Más que un galardón, MEC es un proceso integral que incluye diagnóstico, acompañamiento y aprendizaje, con el propósito de identificar brechas, priorizar acciones y ejecutar hojas de ruta de largo plazo.

Este año, 178 organizaciones participaron en la evaluación de áreas como estrategia, gobierno, cultura, innovación, desempeño financiero e impacto social y ambiental.

Por su parte, Francisco O’Bonaga Quintero, socio director de Región Andina de Deloitte, destacó:

“En Deloitte creemos en el potencial transformador de las empresas. Nuestro acompañamiento pone a su disposición herramientas, metodologías y análisis que les permiten evolucionar sus modelos de gestión y prepararse para competir en escenarios locales y globales. Reconocer su esfuerzo es reconocer su tesón y su compromiso con el futuro empresarial del país”.

Desde la academia, la Universidad Javeriana resaltó la importancia del conocimiento aplicado.

“La articulación entre la experiencia de las organizaciones y el conocimiento académico genera un círculo virtuoso de aprendizaje. En MEC impulsamos reflexiones estratégicas que fortalecen la toma de decisiones, el liderazgo y la cultura empresarial”, afirmó Carlos Valencia, profesor asociado del Departamento de Administración de la Pontificia Universidad Javeriana.

Empresas reconocidas en MEC 2025

Categoría Oro

Omnicon

Laboratorios Legrand S.A.

LH S.A.S.

PRODESA

Heli Salud by Health & Life

DOLMEN S.A. E.S.P.

Central de Maderas G&S S.A.S.

Implementos de Seguridad Industrial IMPESEG S.A.S.

Ezytec

Rodatech S.A.S.

Aportes en Línea

Termales de Santa Rosa

Empresas que renovaron su reconocimiento

COMWARE S.A.

Ingenio Pichichí S.A.

Medirex BIC S.A.S.

Ingelecgroup S.A.S. BIC

Empresas reconocidas por primera vez en 2025

Ceiba Software House S.A.S.

Grupo IPF

MaderFormas

Flota La Macarena S.A.

Joyco S.A.S. BIC

SENA Emprende Rural – SER

Los Toldos del Café

Congelados del Sur S.A.S.

Grupo Empresarial E3 S.A.S.

Rapiscan Systems Colombia

Panadería y Pastelería Santa Clara S.A.S.

Constructora H y T S.A.S.

Transportes Montejo S.A.S.

Grupo Empresarial Castañeda

GRAM Logistic Services S.A.S.

Gerdau Diaco S.A.

Avícola Ariztizabal S.A.S.

Grupo SPIRA

Epiandes S.A.S.

Estra S.A.

Pasar Express S.A.S.

Un compromiso para elevar el estándar empresarial del país

Con MEC, el Banco de Bogotá, Deloitte y la Universidad Javeriana ratifican su compromiso con la competitividad, la sostenibilidad y la creación de valor en el tejido empresarial colombiano. Para 2026, la meta es ampliar el alcance del programa y continuar elevando los estándares de gestión que el país necesita para competir, atraer inversión y avanzar hacia una prosperidad sostenible.