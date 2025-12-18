Bia Energy lanza plataforma con inteligencia artificial para reducir hasta 15% el consumo energético empresarial en Colombia

Publicado: diciembre 18, 2025, 10:52 am

En un entorno de mayores costos operativos y presión por la eficiencia, Bia Energy presentó una nueva versión de su plataforma de gestión energética, diseñada para ayudar a las empresas colombianas a optimizar su consumo de energía, reducir gastos y tomar decisiones en tiempo real mediante el uso de inteligencia artificial y analítica avanzada.

El anuncio se realizó durante el Keynote Bia 2025, evento que reunió a líderes del sector energético, empresas, fondos de inversión y actores del ecosistema tecnológico del país. La evolución de la plataforma es el resultado de meses de trabajo con usuarios empresariales y de un proceso de rediseño que incorporó 25 mejoras clave, orientadas a convertir la energía en un activo estratégico para la productividad.

“La energía dejó de ser un componente operativo para convertirse en una ventaja competitiva. Con esta plataforma, las empresas pueden tomar decisiones informadas en todo momento y lograr eficiencias que impactan directamente su productividad”, afirmó Sebastián Ruales, cofundador y CEO de Bia Energy.

Gestión energética con foco en productividad y control de costos

La nueva versión del Energy Management System (EMS) integra inteligencia artificial capaz de analizar grandes volúmenes de información, interpretar gráficas según el contexto de cada usuario y detectar anomalías en el consumo energético. La plataforma procesa millones de datos mensuales provenientes de medidores inteligentes, variables del mercado y factores externos, permitiendo una visión más precisa y predictiva de la operación energética.

Entre sus principales funcionalidades se destacan:

Analítica avanzada , con comparaciones por sede y visualización detallada del consumo.

, con comparaciones por sede y visualización detallada del consumo. Inteligencia artificial integrada , que facilita la interpretación de datos y la toma de decisiones.

, que facilita la interpretación de datos y la toma de decisiones. Motor de notificaciones inteligentes , que alerta sobre desviaciones y oportunidades de ahorro.

, que alerta sobre desviaciones y oportunidades de ahorro. Centralización y simplificación de pagos , para una gestión más eficiente.

, para una gestión más eficiente. Wallet de créditos, que permite reducir el valor de las facturas de energía.

De acuerdo con la compañía, las empresas que utilizan esta plataforma pueden lograr ahorros cercanos al 15% en su consumo eléctrico anual, además de reducir emisiones asociadas al desperdicio energético.

Un nuevo sistema operativo para el ecosistema energético

El EMS está impulsado por Olibia, el nuevo sistema operativo de Bia Energy, desarrollado desde cero ante la falta de soluciones que integraran de forma vertical y horizontal todos los servicios ofrecidos al usuario. Este sistema recibe más de 160 millones de datos al mes, los procesa con inteligencia artificial y habilita información relevante tanto para la compañía como para sus clientes.

“La industria energética tradicionalmente ha tenido cuatro actores: generación, transmisión, distribución y comercialización. Para nosotros existe un quinto jugador: el usuario, que durante más de cien años fue el gran olvidado”, puntualizó Ruales.

Tecnología, servicio y talento humano

Durante el evento, Bia también destacó avances en su operación y servicio al cliente. Su agente de atención EVA hoy gestiona más del 40% de las solicitudes, con un nivel de satisfacción del 96% (CSAT).

Asimismo, la compañía resaltó el papel de sus electricistas y las herramientas tecnológicas desarrolladas para mejorar la eficiencia del trabajo en campo.

“Todo comienza con nuestros electricistas. Creamos un ambiente digno de trabajo para ellos, porque parte de nuestro éxito está en quienes hacen posible la operación día a día”, señaló Santiago Jiménez, VP de Operaciones en Bia.

Con este lanzamiento, Bia Energy consolida su posicionamiento como uno de los actores tecnológicos más relevantes del ecosistema energético colombiano y da un paso clave hacia un sector empresarial más competitivo, digital y sostenible.