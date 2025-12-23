“Bancolombia Empresas en Movimiento”: el encuentro para la transformación de las pymes y las empresas

Publicado: diciembre 23, 2025, 9:04 am

El evento reunió a más de 1.100 empresarios en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla entre septiembre y diciembre de 2025.

La agenda: talento, productividad, marketing, ventas y liderazgo exponencial, entre otros.

Bancolombia le sigue apostando al fortalecimiento del tejido productivo del país sumando soluciones y espacios de conexión para el crecimiento empresarial.

En lo que va del año, la entidad ha desembolsado cerca de 35 billones a las pymes y empresas colombianas para promover la reconversión tecnológica y fortalecer las cadenas productivas, entre otras necesidades.

Bancolombia Empresas en Movimiento es el evento diseñado por la entidad financiera para acompañar en su transformación a las pymes y empresas colombianas que desean escribir su próximo capítulo en el mundo de los negocios.

El evento, que reunió a más de 1.100 pymes y empresas de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, surgió como respuesta a los principales retos empresariales identificados por Bancolombia en conjunto con sus clientes, entre los que se cuentan la urgencia de reactivar y transformar los negocios, el apoyo a la gestión estratégica del talento y la construcción de una marca empleadora atractiva, la productividad, los costos operativos y la aceleración de la transformación digital, entre otros.

Atendiendo a estas necesidades, Bancolombia Empresas en Movimiento tuvo como foco la productividad, destacando la inteligencia artificial (IA) como un habilitador clave para que las empresas logren hacer más con menos. Con ello, Bancolombia buscó reconocer a los empresarios, movilizarlos hacia la transformación y hacerlos sentir parte de un ecosistema de apoyo y crecimiento.

La agenda académica incluyó intervenciones de alto nivel como la de Vero Ruiz del Vizo, empresaria y especialista en mercadeo moderno y transformación digital, que ofreció en todas las ciudades la charla “Dos cerebros y un corazón: cómo la IA impulsa la productividad y la toma de decisiones en los negocios”. Así mismo, cerca de 40 líderes y empresarios ofrecieron lecciones y casos de éxito en temas como la productividad, gestión del talento, liderazgo exponencial, transformación digital y mercadeo, así como sesiones sobre marketing, ventas y sostenibilidad.

Más allá de las charlas, los empresarios pudieron acceder también a mentorías, herramientas y soluciones financieras y no financieras, diseñadas para resolver sus retos actuales. “Se trata de lo que llamamos un mercado de soluciones para acompañar a los empresarios a llevar la historia de su negocio al siguiente capítulo. Es una apuesta por la transformación, productividad, eficiencia y sostenibilidad de las pymes y las empresas”, expresó Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia.

Cifras con impacto

Bancolombia Empresas en Movimiento es muestra de que el acompañamiento de la entidad al empresariado colombiano va mucho más allá de la financiación. No obstante, esta sigue siendo un factor clave para la evolución de los negocios de todos los tamaños y sectores. En este sentido:

Bancolombia cuenta actualmente con más de 000 pymes y empresas como clientes en todo el país.

como clientes en todo el país. En lo que va del año, la entidad financiera ha desembolsado más de $35 billones a sus clientes pymes y empresariales en todo el país, que han hecho uso de dichos recursos para reconversión tecnológica y el fortalecimiento de sus cadenas productivas, entre otras destinaciones. De esta cifra, $12.8 billones fueron desembolsados en Bogotá, $5.2 billones en el Valle del Cauca, $9,2 billones en Antioquia, $4.7 billones en Santander y $3.3 billones en el Atlántico.

a sus clientes pymes y empresariales en todo el país, que han hecho uso de dichos recursos para reconversión tecnológica y el fortalecimiento de sus cadenas productivas, entre otras destinaciones. De esta cifra, $12.8 billones fueron desembolsados en Bogotá, $5.2 billones en el Valle del Cauca, $9,2 billones en Antioquia, $4.7 billones en Santander y $3.3 billones en el Atlántico. Así mismo, desde 2024, y como parte de su estrategia de encadenamientos productivos, la entidad ha facilitado el acceso a financiación para proveedores de 646 empresas que son clientes de Bancolombia, habilitando cupos de crédito por cerca de $7,5 billones , de los cuales se han desembolsado cerca de $5,5 billones en 000 actores de cadena para impulsar el crecimiento y sostenibilidad de sus empresas. El 94% de estos créditos se han destinado a sectores como comercio, manufactura y transporte de carga.

, de los cuales se han desembolsado cerca de en para impulsar el crecimiento y sostenibilidad de sus empresas. El de estos créditos se han destinado a sectores como comercio, manufactura y transporte de carga. Por otra parte, a través de su Línea de Crédito Sostenible, en 2025, se han desembolsado cerca de $307.800 millones a clientes pymes y empresariales para proyectos de energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible, agro/ganadería sostenible, construcción sostenible y economía circular.

“Así, reforzamos nuestro objetivo de acompañar a las pymes y empresas colombianas con soluciones que permitan su crecimiento y transformación, contribuyendo al desarrollo sostenible y al progreso del país”, añadió Luz María Velásquez. “Queremos que los empresarios nos reconozcan como el aliado estratégico para su crecimiento con impacto económico, social y ambiental”, finalizó.