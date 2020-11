Vacunas de Moderna y Pfizer son un buena noticia para la economía mundial

El anuncio de que la vacuna de la firma de biotecnología Moderna tiene una efectividad del 94,5% disparó ayer los principales índices bursártiles de Wall Street, le dio un aliento a los precios del petróleo, que subieron más de un 2%, y constituye una buena noticia para la economía mundial.

Aunque la OMS afirmó que una sola vacuna no resolverá la pandemia y la ONU reportó un récord de casos durante el fin de semana, al tiempo que Portugal, Rusia e Italia ampliaron las medidas para controlar los contagios, se espera que tanto Moderna como Pfizer soliciten la autorización de uso de emergencia en EE.UU.

Once meses después de convertirse en una pandemia, con 54 millones de contagios y 1,3 millones de muertos, la vacuna contra la Covid 19 parece estar cada vez más cerca y el anuncio de Moderna generó más optimismo porque, a diferencia de la vacuna no Pfizer, no necesita almacenamiento ultra frío.

Según la compañía norteamericana, su vacuna es más resistente a las temperaturas promedio de 2 a 8 grados durante 30 días y se puede almacenar hasta por seis meses a menos de 20 grados, una temperatura que pueden proporcionar los refrigeradores ordinarios. Esto cual facilita su distribución utilizando la infraestructura de almacenamiento y las cadenas de frío ya existentes.

Según Bloomberg, ambas se basan en una tecnología llamada ARN mensajero que nunca antes se había utilizado para desarrollar una vacuna aprobada. “El enfoque está diseñado para transformar las propias células del cuerpo en fábricas de fabricación de vacunas. Las vacunas instruyen a las células a hacer copias de la proteína de pico del coronavirus, estimulando la creación de anticuerpos protectores”.

Una vez aprobadas, se espera que la demanda mundial supere con creces los suministros de vacunas a pesar de los esfuerzos para aumentar la producción rápidamente.

“Moderna ya ha alcanzado acuerdos para suministrar 100 millones de dosis a Estados Unidos y 80 millones a la Unión Europea , entre otros. Pfizer y BioNTech también tienen sus propias ofertas para cientos de millones de disparos”, reportó Bloomberg.

Pero, incluso si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) permite el uso de emergencia de ambas vacunas, un problema inicial es que la oferta será limitada, y ambas requieren que cada persona reciba dos dosis con un periodo de varias semanas una de la otra.

Según AP, Stephen Hoge, médico y presidente de Moderna, celebró el “muy importante hito”, aunque destacó que resulta más tranquilizador que haya resultados similares de dos compañías distintas.

“Eso debería darnos a todos la esperanza de que una vacuna podrá de verdad detener esta pandemia y esperemos que nos devuelva a nuestras vidas. No será sólo Moderna la que resuelva este problema. Va a requerir muchas vacunas cubrir la demanda global”.

