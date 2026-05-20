eCommerce Day Colombia 2026: la seguridad digital y la eficiencia operativa se consolidan como prioridades estratégicas del ecommerce

Colombia, mayo de 2026. El eCommerce Day Colombia 2026 volvió a consolidarse como uno de los principales espacios de análisis y proyección del comercio digital en América Latina. La 17ª edición del encuentro reunió a más de 2.000 participantes registrados y más de 60 speakers nacionales e internacionales, quienes compartieron tendencias, estrategias y desafíos vinculados con la evolución del ecommerce en un contexto marcado por la aceleración tecnológica y la creciente sofisticación del consumidor digital.

ASISTENTES +2.000 registrados SPEAKERS +60 nacionales e internacionales TRANSACCIONES Q1 2026 186,4M crecimiento 22,2% VALOR CORRIENTE $39,37 billones pesos colombianos

Durante la jornada, uno de los ejes centrales del debate estuvo vinculado con la seguridad digital y el desafío de construir experiencias de compra fluidas sin afectar la confianza del usuario. En este contexto, Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute y Co-Founder de VTEX, destacó que la seguridad ya no puede pensarse como un elemento aislado de la experiencia digital: “La seguridad digital la mencionó María Fernanda Quiñones en su mensaje de apertura al evento —aunque participó de forma virtual por un accidente que tuvo el fin de semana— como uno de los tres pilares estratégicos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico: la expansión de las mipymes, la confianza digital y la seguridad como escudos que protegen la operación de las empresas. Eso no es casual. Es porque sin confianza no hay conversión, y sin conversión no hay ecosistema”.

“Tenemos 12,5 millones de internautas que ya usan banca digital, pero el 50,3% de ellos, más de 6 millones de personas, todavía no ha hecho una compra online. La barrera no es la infraestructura. No es el acceso a los medios de pago. Es la confianza.” Marcos Pueyrredon · Presidente del eCommerce Institute & Co-Founder de VTEX

Pueyrredon remarcó además que Colombia todavía enfrenta un enorme desafío vinculado con la confianza en el entorno digital. Según explicó, las compañías más avanzadas están encontrando nuevos equilibrios entre seguridad y experiencia de usuario: “La seguridad digital ya no puede pensarse como una capa separada de la experiencia. Cuando está sobredimensionada, frena la conversión; cuando está subestimada, destruye la confianza”. Y agregó, “Las empresas que mejor lo están resolviendo entienden que la seguridad, la confianza y la experiencia no son objetivos en tensión permanente, sino tres partes de una misma arquitectura de la relación con el cliente”.

🔑 Los 3 factores clave de la nueva etapa

📊 Rentabilidad > GMV Optimizar CAC · Maximizar LTV 🔄 Omnicanalidad real Stock · Datos · Experiencia integrada ⚙️ Tecnología flexible Escalable y adaptable

La conversación sobre eficiencia y sostenibilidad también ocupó un lugar central dentro de la agenda del evento. Para Andrea Zapata Linares, Head of Sales and Growth Colombia de VTEX, el ecommerce ingresó en una etapa donde el diferencial ya no pasa únicamente por crecer, sino por hacerlo de manera rentable: “El eCommerce ya no crece impulsado únicamente por la aceleración digital de los últimos años. Hoy, el diferencial está en la eficiencia y la inteligencia operativa. Las compañías que lideran esta nueva etapa son aquellas que priorizan la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio por encima del crecimiento aislado en volumen”. La ejecutiva destacó tres factores clave para esta nueva etapa del ecosistema (los que acabas de ver en las tarjetas).

Además, remarcó que las compañías más competitivas son aquellas capaces de transformar datos en decisiones estratégicas: “En VTEX vemos que las empresas que logran crecer de manera sostenible son aquellas que convierten los datos en decisiones estratégicas y la tecnología en una verdadera ventaja competitiva”.

“Hoy las empresas tienen tres grandes prioridades: mejorar la experiencia del usuario, aumentar la eficiencia operativa y fortalecer la seguridad de las transacciones.” Sindy Granada · CEO de Lyra Latam

Otro de los temas destacados durante el eCommerce Day Colombia fue la evolución de los procesos de pago y la necesidad de optimizar la operación financiera dentro de ecosistemas digitales cada vez más complejos. En este sentido, Sindy Granada, CEO de Lyra Latam, explicó: “Hoy las empresas tienen tres grandes prioridades: mejorar la experiencia del usuario, aumentar la eficiencia operativa y fortalecer la seguridad de las transacciones”. Granada señaló que uno de los principales focos está puesto en reducir fricciones durante el checkout para mejorar conversión y disminuir abandono de carrito. La ejecutiva agregó que las empresas también están priorizando la automatización y centralización de información para mejorar trazabilidad y control operativo, y concluyó: “La seguridad sigue siendo el eje, incorporando tecnologías de prevención de fraude, autenticación inteligente y monitoreo en tiempo real para proteger tanto al negocio como al consumidor”.

Durante el evento también se compartieron cifras que reflejan el crecimiento sostenido del comercio electrónico en el país. Según datos presentados por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), Colombia registró 186,4 millones de transacciones de ecommerce en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento anual del 22,2%, mientras que el valor corriente del sector alcanzó los 39,37 billones de pesos.

Conclusión del evento La edición 2026 del eCommerce Day Colombia dejó una conclusión clara: el futuro del comercio digital dependerá cada vez más de la capacidad de las empresas para combinar seguridad, eficiencia operativa, experiencia de usuario y tecnología inteligente en modelos de negocio sostenibles y escalables.