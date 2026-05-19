EL PACÍFICO COLOMBIANO LLEGA A BOGOTÁ: HOTELES COSMOS IMPULSA A BUENAVENTURA COMO DESTINO PARA DISFRUTAR LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Publicado: mayo 19, 2026, 12:25 pm

· El Pacífico colombiano, una de las regiones más biodiversas y fascinantes del país, llega a Bogotá de la mano de Hoteles Cosmos y el Hotel Cosmos Pacífico para lanzar la campaña “Buenaventura 365 días al año”.

· Este lanzamiento busca impulsar el turismo natural de la región. Por esto, el Hotel Cosmos Pacífico impulsa esta iniciativa de la mano de Fontur, Secretaría de Turismo de Buenaventura, representantes del sector turístico y medios de comunicación.

· La invitación es a entender que Buenaventura y el Pacífico colombiano son un destino para vivir los 365 días del año.

Su riqueza natural, cultural, gastronómica y paisajística abre la puerta a experiencias que lo convierten en una alternativa cada vez más atractiva para el turismo nacional e internacional.