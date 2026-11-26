MediVaric lanza una media diseñada para ciclismo de ruta, pista y otras actividades físicas, con compresión localizada, tejido frío y nanopartículas de cobre

Ante el auge del bienestar y la práctica de deportes como el ciclismo y el running, y con eventos como el Gran Fondo Nairo Quintana y el Giro de Rigo en la agenda de los aficionados al pedaleo, la comodidad se convierte en un factor clave durante la actividad física. Aspectos como la transpirabilidad, el ajuste y el soporte del pie pueden marcar la diferencia durante los recorridos.

En respuesta a estas necesidades, la empresa colombiana MediVaric presentó una media diseñada para ciclismo de ruta, pista y otras actividades físicas, que incorpora tecnologías orientadas a brindar frescura, soporte y compresión localizada.