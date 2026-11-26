Ante el auge del bienestar y la práctica de deportes como el ciclismo y el running, y con eventos como el Gran Fondo Nairo Quintana y el Giro de Rigo en la agenda de los aficionados al pedaleo, la comodidad se convierte en un factor clave durante la actividad física. Aspectos como la transpirabilidad, el ajuste y el soporte del pie pueden marcar la diferencia durante los recorridos.
En respuesta a estas necesidades, la empresa colombiana MediVaric presentó una media diseñada para ciclismo de ruta, pista y otras actividades físicas, que incorpora tecnologías orientadas a brindar frescura, soporte y compresión localizada.
Las tres tecnologías de la prenda
La prenda integra tres características principales:
«MediVaric se consolida como una pyme colombiana que trabaja con ingeniería y tecnología textil de alta calidad al servicio del deporte. Con nuestra media de ciclismo y uso deportivo contribuimos al rendimiento de deportistas profesionales y amateur, con compresión localizada en tobillo 18-23 mmHg; tejido frío que reduce la temperatura es de hasta 1ºC, y con nuestro Hilado con nanopartículas de Cobre en puntera y plantilla.»
— Jairo Cubillos Muñoz, fundador de MediVaric
«Esta media tiene ventajas muy diferentes frente al mercado, con la compresión localizada en tobillo se percibe una menor fatiga, la frescura de la prenda y el ajuste de la banda del pie, creo que será una prenda apetecida para ciclismo de ruta y de pista, así como de otros deportes.»
— Laura Lozano, ciclista profesional, coach y periodista de ESPN
«Llevamos trabajando más de un año en esta media, testeada por deportistas profesionales y amateur, con el fin de privilegiar la comodidad y necesidades del ciclismo, que son aplicables a otros deportes. Otorga frescura al pie, es liviana, cómoda, con banda para brindar soporte a la fascitis plantar, y con tejido enmallado en varias partes para mayor transpirabilidad. Además, el diferencial de una compresión, medida técnicamente que al ser decreciente contribuye junto a los demás atributos al rendimiento deportivo.»
— Nubia Cardozo, directora de Calidad y Desarrollos de MediVaric
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«Cuando una marca hable de compresión es fundamental saber qué gradiente de presión tiene (milímetros de mercurio, mmHg), qué certificaciones les avala para garantizar la funcionalidad, seguridad y desempeño, y que compren una prenda de alta calidad.»
— Catalina Rey, fisioterapeuta y ejecutiva de MediVaric
La nueva media complementa el portafolio deportivo de MediVaric, empresa colombiana dedicada al diseño, producción y comercialización de dispositivos médicos de grado I. Sus productos se fabrican bajo estándares de ICONTEC, cumplen las normas ISO 9001 e ISO 13485 y cuentan con registro sanitario del INVIMA.
La compañía cuenta con el aval de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología (Asovascular). El lanzamiento se da en un mercado global de ropa para ciclismo que mueve US$6.000 millones y que, según Grand View Research, proyecta un crecimiento del 8,5 % hasta 2030.