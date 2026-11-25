Coltefinanciera y CAPTEC anuncian una alianza estratégica orientada a fortalecer el ecosistema de medios de pago en Colombia, facilitando el acceso de cooperativas, cajas de compensación familiar, fintech, entidades financieras y empresas a soluciones tecnológicas que les permitan ampliar y modernizar los servicios que ofrecen a sus usuarios.
Esta iniciativa surge en un momento de transformación del sector financiero colombiano, en el que la digitalización, la innovación y las nuevas necesidades de los consumidores están impulsando modelos de negocio más ágiles, accesibles y competitivos.
Un mercado con alto potencial
Colombia ofrece un escenario especialmente atractivo para este tipo de iniciativas:
«Nuestra apuesta es entender las necesidades de cada organización y construir soluciones financieras que respondan a su realidad. No se trata de ofrecer productos estandarizados, sino de acompañar a cada entidad con tecnología, operación y servicios que le permitan desarrollar su propio ecosistema financiero.»
— Pablo Ramírez, gerente general de CAPTEC
Oportunidades para diferentes organizaciones
Más allá de la incorporación de nuevas tecnologías, esta alianza busca generar oportunidades concretas:
Con más de 45 años de trayectoria, avanza en su estrategia de crecimiento y transformación, promoviendo alianzas que amplíen su oferta de servicios y fortalezcan su presencia en nuevos segmentos del ecosistema financiero colombiano.
Con más de 15 años de experiencia en la región y cerca de dos años en Colombia, ha establecido relaciones con aproximadamente 26 a 28 entidades del sector solidario y gestiona más de 75.000 tarjetas, consolidando su experiencia en soluciones especializadas de medios de pago.