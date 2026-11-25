Las compañías proyectan llegar a cerca de 700.000 usuarios en los próximos tres años, mediante soluciones de pago innovadoras que combinan experiencia financiera y tecnología especializada

Coltefinanciera y CAPTEC anuncian una alianza estratégica orientada a fortalecer el ecosistema de medios de pago en Colombia, facilitando el acceso de cooperativas, cajas de compensación familiar, fintech, entidades financieras y empresas a soluciones tecnológicas que les permitan ampliar y modernizar los servicios que ofrecen a sus usuarios.

Esta iniciativa surge en un momento de transformación del sector financiero colombiano, en el que la digitalización, la innovación y las nuevas necesidades de los consumidores están impulsando modelos de negocio más ágiles, accesibles y competitivos.