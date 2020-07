Todavía no hay fecha para el tercer día sin IVA

Para este domingo 19 de julio estaba programado el tercer día sin IVA en el país, una medida tomada por el Gobierno Nacional para reactivar la economía en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19.

Aunque las dos primeras fechas tuvieron resultados positivos en materia económica, las aglomeraciones que se presentaron en la primera jornada, especialmente, prendieron las alarmas sobre un posible aumento de los contagios. A pesar de que el Gobierno ha descartado esta afirmación, si decidió aplazar esta tercera jornada, teniendo en cuenta las medidas que se están tomado contra la pandemia.

Esta decisión fue aplaudida por varios gobernantes locales y algunos gremios. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió un trino en el que le agradece al mandatario y, al mismo tiempo señaló que estos momentos se debe “priorizar la vida».

Errar es de humanos y corregir es de sabios. Agradezco al Presidente haber escuchado a alcaldes y ciudadanos que rogamos no provocar ninguna aglomeración que genere riesgo de contagio como ha ocurrido con el #DiaSinIVA, las marchas y otras situaciones. Debemos priorizar la vida. https://t.co/awROTImwPn — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 15, 2020

Ante esto, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, aclaró que esta decisión no tiene que ver con la afirmación de la alcaldesa sobre las aglomeraciones.

“Esa afirmación no tiene ninguna justificación científica ni epidemiológica, nadie ha comprobado causa – efecto entre las aglomeraciones que se presentaron y el impacto de la pandemia”, aseveró.

Recalcó que la única razón del aplazamiento del esta tercera jornada es para garantizar su éxito, y por las restricciones esto no iba ser posible. Igualmente, explicó que no se puede realizar solamente por los canales virtuales, puesto que no tendría el mismo efecto.

“El 90% de los establecimientos de comercio no hacen uso del comercio electrónico, más del 90% de los colombianos no tienen capacidad de acceder a comercio electrónico, entonces no tiene sentido porque hace del día sin IVA, un día excluyente”, aseguró el jefe de cartera.

El presidente de Fenalco, también celebró esta decisión, asegurando que las condiciones de salud y los cierres no iban a permitir un buen desarrollo de la jornada.

Desde @FenalcoNacional recibimos con beneplácito la decisión de @infopresidencia de aplazar el 3er #DíaSinIVA. Las condiciones de salud y los cierres no iban a permitir el buen desarrollo y los resultados esperados por los Colombianos. 🇨🇴💪#JuntosSaldremosAdelante https://t.co/GOSLAiSHY1 — Jaime Alberto Cabal (@JaimeA_Cabal) July 15, 2020

Finalmente, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, había manifestado al Gobierno de Iván Duque posponer esta tercera jornada por el incremento en el número de casos de covid-19 que se vive en este momento en el país.