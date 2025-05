Regresa el Papá de los Asados: Un homenaje al asado como legado gastronómico

Publicado: mayo 28, 2025, 5:40 pm

“El Papá de los Asados” regresa del 31 de mayo al 2 de junio en la Hacienda San Rafael con una propuesta única que celebra la maestría parrillera, rindiendo homenaje a la tradición y a la creatividad de este legado. El alma de este festival es crear una experiencia que gira en torno al fuego, la brasa y el conocimiento compartido. Una celebración viva donde los sabores conectan territorios y la parrilla posiciona a Bogotá y a Colombia como auténticos destinos gastronómicos.

Con la participación de 30 propuestas seleccionadas por una curaduría de primer nivel, encabezada por Jorge Rausch, FoodinBogotá, BogotáComidas y Alejandro Escallón de B.Eats, el festival se consolida como uno de los más destacados del año, al que, además, se suman más de 60 voces influyentes que conforman la Tropa Gula, un colectivo de creadores de contenido y foodies, quienes acompañarán esta edición, reforzando el espíritu de comunidad y el legado cultural del asado.

“Este festival nació para reconocer a los verdaderos maestros de las brasas, celebrando una tradición profundamente arraigada en nuestras familias. Donde además de la calidad del producto, valoramos la historia y la pasión de cada parrillero. Gracias a las recomendaciones del público y nuestra experiencia, hemos logrado una selección rigurosa de talentos locales e internacionales.” Señala Alejandro Escallón Fundador de B.eats y Co Fundador de The Gula Group.

Esta edición contará con un Line Up de Lujo: Austin’s Texas BBQ, La Fama Barbecue, La Coa Barbecue, La Casona de Luis, Horneros, La Bifería, Andrés Carne de Res, El Chori Charrúa, Cotiza Longaniza, Longo’s, Sirloin & The Meat House, Don Costilla BBQ, Autocar, Raffaello Di Sauro, Osso, Mercagán Parrilla, Cabrera Resto Bar, Los Torres Horno y Parrilla, Premium Lechona Gourmet, La Kasta, El Árabe, Carnívoros, La Cocinoteca x Los Valientes a Fuego, Oak Ahumados, 69 Gauchos, Poseidón, Ness x Gordo, Juan Burgers, La Bonga Del Sinú, La Cabrera By Gastón Riveira.

Y en cuanto al toque dulce, serán Suspiro Barra de Merengones, Friends Factory, Aury Postres, Lösh By Beiked, Grupo Smile y La 75 Heladería, los encargados de hacer de esta experiencia algo realmente inolvidable.

“Es un orgullo reunir a restaurantes tan excepcionales en un solo lugar. Escuchar sus historias, conocer el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada asado es un regalo para Bogotá. Todas las propuestas tienen algo especial. Lo que más valoro es saber que contamos con verdaderos maestros de la parrilla y con invitados internacionales que traerán lo mejor de su cultura gastronómica para compartirlo en el festival,” comenta María Camila Burbano, creadora de BogotáComidas.

Las activaciones de marca, la música en vivo, el fuego y sus encantos entre las brasas, y las parrillas, aportarán un show gastronómico único y sorpresas a la experiencia del público.

Este festival no solo celebrará la riqueza gastronómica de Colombia, sino que también será un espacio de intercambio cultural. Desde el asado criollo hasta los sabores ahumados de Estados Unidos y la tradición mexicana, cada estación será un reflejo de la excelencia culinaria que existe en el mundo.

México y Argentina, invitados internacionales en El Papá de los Asados 2025

El asado es universal: llevamos milenios cocinando con fuego. Para esta edición de El Papá de los Asados, B.eats diseñó una curaduría que garantiza variedad y excelencia. Se partió de lo nuestro —un homenaje al asado colombiano con ternera a la llanera, chicharrón y mazorca— y se inspiraron en el sur de Estados Unidos, donde el barbecue es un arte: costillas St. Louis ahumadas durante horas y adobadas con un rub secreto, y un brisket jugoso que se deshace en el paladar. Y, fieles al carácter global del asado, se incorporaron técnicas y sabores de Argentina, Líbano, México e Italia.

Este año, en El Papá de los Asados contaremos con invitados de México y Argentina, dos chefs con maestría y doctorado en asados, humo y parrillas:

Leo Lanussol es uno de los chefs más destacados de Argentina. Como consultor y creativo gastronómico, ha trabajado con proyectos como Proper, Lelé Cristóbal y Ness, su más reciente apertura. Aquí, el fuego es la clave: entre hornos, planchas y parrillas, Lanussol ofrece a sus comensales una experiencia impecable alrededor de un auténtico asado argentino.

Juan Emilio Villaseñor, embajador de la cocina de Guanajuato, basa su propuesta en los saberes ancestrales de la gastronomía mexicana. El humo es el ingrediente esencial de su cocina y, en La Cocinoteca, exalta la tradición culinaria y los sabores del fuego, el carbón y la parrilla.

Estos maestros parrilleros traerán lo mejor de sus regiones a El Papá de los Asados, y los asistentes al mejor festival de asados de Bogotá podrán disfrutar de su expertise sin salir de la ciudad.

Un plan inmejorable para celebrar con papá

Pensado como el espacio ideal para celebrar el Día del Padre en familia, el festival busca garantizar una experiencia única y disruptiva, fortaleciendo así ese sello único que tiene The Gula Group, líderes en la creación de festivales gastronómicos que reúnen a los mejores restaurantes, chefs y talentos culinarios. Este año El Papá de los Asados reafirma que la parrilla es mucho más que una técnica culinaria: es símbolo de respeto, experiencia y legado.

De esta manera, el festival se convierte en un plan inmejorable y en una plataforma para rendir homenaje al parrillero por excelencia de cada familia colombiana: el papá. Además de destacar el talento local, el festival eleva a Bogotá y a Colombia como epicentros de la cultura parrillera, superando el formato tradicional de feria para ofrecer una experiencia multisensorial. Cada estación de asado se transformará en una clase magistral abierta al público.

“Para ser maestro del asado, hay que ser papá, van a ver… Durante veinte años pasé el día del padre en el restaurante y después haciendo asados para mi familia. Lo hice feliz, es un tema de vocación, pero llegó el momento de descansar y disfrutar.” Agrega Jorge Rausch.

El Papá de los Asados no es solo una cita con la buena cocina: es un tributo al fuego como ritual, al parrillero como guardián de una tradición y a la familia como el mejor motivo para reunirse. Este festival reafirma que la gastronomía es cultura viva, una experiencia que conecta generaciones y territorios a través del sabor. En 2025, Bogotá se convierte nuevamente en la capital del asado.

La cita es en la Hacienda San Rafael (en Colina Campestre) al norte de la ciudad desde las 11:00 am.

¡Todos los días son family day!

Franjas de entrada:

Sábado 31 mayo y domingo 1 de junio:

Franja AM: de 11:00am a 3:00pm

Franja PM: de 4:00pm a 9:00pm

Lunes 2 de junio:

Franja AM: de 11:00am a 3:00pm

Franja PM: de 3:00pm a 7:00pm

