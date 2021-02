¿Qué dicen los primeros resultados de Israel, el país más avanzado en la vacunación del covid-19?

Según la organización, estos datos preliminares sugieren que la vacuna es 92% efectiva, muy cerca del 95% de efectividad que mostraron los ensayos de Pfizer.

Los expertos, sin embargo, piden cautela ya que estos resultados son preliminares y no han sido revisados por otros científicos.

«Aunque estos resultados son impactantes, es muy importante señalar que no hubo un grupo de control directo o datos sobre la demografía y la geografía de las personas vacunadas», le dijo a The Times of Israel el inmunólogo Cyrille Cohen, profesor de la Universidad Bar Ilan.