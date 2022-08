Política en turismo en Colombia se enfocará en desarrollo, sostenibilidad y equidad social

Publicado: agosto 26, 2022, 11:25 pm

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, aseguró que en este cuatrienio su cartera trabajará con el compromiso de convertir al turismo en factor de sostenibilidad, desarrollo productivo, generación de empleo y fuente de equidad social.

El anuncio lo hizo al participar en el 26° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo – Anato, cuyo tema principal de este año es ‘el Desafío del Nuevo Turismo’, y que convocó a un nutrido grupo de empresarios de la cadena del turismo en el país.

En este espacio, el ministro Umaña Mendoza planteó que desde su cartera se impulsará un modelo incluyente para el sector, que propicie la disminución de la desigualdad.

Destacó que su gestión promoverá el fortalecimiento de un turismo verde y sostenible, basado en la protección de los recursos naturales, el aprovechamiento de la biodiversidad, y la riqueza étnica de Colombia, propósito fundamental para potenciar los territorios y sus comunidades.

Así mismo, señaló que por encima del crecimiento, se privilegiará el desarrollo y eso implica pasar de indicadores simples a unos indicadores más complejos, que recojan los elementos sociales y productivos, para avanzar en materia de justicia social.

En el acto de instalación del Congreso de Anato también participaron el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; y la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés, entre otros.

Durante su intervención, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, destacó el hecho de que Colombia haya sido escogida como uno de los tres países más hermosos del mundo por su riqueza natural, según un ranking recogido por la revista Forbes.

El primer mandatario recalcó que “nos llegó la hora de prosperar con la belleza natural que tenemos, no contra la belleza que tenemos. Nos llegó la hora de prosperar con el agua, no en su contra. Nos llegó la hora de incluso pensar los negocios, pero fundamentalmente la existencia con la vida, y no en contra de ella”, dijo.

Colombia: gran potencial turístico

Para el ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, el enorme potencial que tiene el país por su riqueza natural debe beneficiar a todos, garantizando su cuidado y sostenibilidad.

«Colombia requiere un sector turismo que se base en la protección del entorno, en la economía verde y circular. Queremos que este sea un proyecto de desarrollo con sostenibilidad y equidad, en el cual se trabaje para cerrar las brechas existente a través de un turismo con vocación y responsabilidad social, y que al mismo tiempo sea competitivo y productivo», indicó.

El alto funcionario destacó el enorme potencial turístico del país y su reconocimiento en el concierto internacional, e hizo un llamado a integrar a todos los actores de la cadena para trabajar, con énfasis, en los territorios con menos de 200 mil habitantes y en los municipios PDET, entendiendo que Colombia es una sola nación, donde resulta necesario trabajar por reducir la desigualdad y cerrar las brechas sociales existentes.