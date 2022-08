En julio, caen las matrículas de motos nuevas en Colombia

Publicado: agosto 26, 2022, 9:47 pm

De acuerdo con cifras del Runt y cálculos de Andemos en julio cayeron las matrículas de motos nuevas en Colombia con 69.777 unidades, un -3% comparado con el mismo mes del año anterior cuando se registraron 71.867 motocicletas. En el acumulado, el segmento registra 49.6118, una variación positiva del 25%.

Por cilindrada, las motocicletas que más se matriculan en el país son las de 0 – 250 CC con 480.859 unidades, seguidas de 250 – 500 CC con 12.021, > 800 CC con 2.100 unidades y las de 500 – 800 CC con 1.138.

En cuanto a las ciudades, Funza, Sabaneta, Soacha, Florida y Madrid son las qué más vehículos de este tipo registran con 5.225, 4.318, 3.531, 3.166 y 2.423 unidades respectivamente.

El top 5 de las líneas lo completan BAJAJ CT100 con 28.853 unidades, seguido de AKT AK125NKD con 19.650 registros, BAJAJ PULSAR con 14.425, YAMAHA XTZ125 con YAMAHA XTZ125 y SUZUKI GN 125 con 14.072.

Por su parte, en julio, se matricularon 196 motos eléctricas, un -13.3% menos que durante el mismo mes del 2021 cuando se matricularon 226 unidades. En el acumulado, registran 1.720 un 21% más que en el mismo periodo del año anterior.

Cabe resaltar que, de las 10.2 millones de motos que circulan en Colombia, solamente el 0.1% son eléctricas. Para Oliverio García, presidente de Andemos “hay un enorme potencial para electrificar el parque automotor dominante en Colombia, hoy las motos eléctricas representan el 0.1% de este tipo de vehículos. De esta forma, se podría lograr un aporte en la disminución de emisiones contaminantes, en la descarbonización y en la reducción del consumo de combustibles”

Asimismo, el líder gremial destacó que hay que crear un marco legislativo que otorgue beneficios a las motos eléctricas para que puedan competir con las motos de combustión que hoy en día reciben beneficios en impuesto vehicular, peajes, no restricción a circular (pico y placa), de manera que las motos eléctricas reciban tarifa especial de SOAT y RTM, exoneración del impuesto vehicular, parqueadero gratis, no pago de peajes, no pico y placa. Estos dos últimos por si alguna vez las motos aplican para el pago de peajes y les aplican restricciones a la circulación.