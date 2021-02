Plataforma Mi Vacuna, clave para el proceso de vacunación, ya está al aire

Se trata de una herramienta dispuesta en el link https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ que está diseñada con 3 componentes principales: Me Informo, Me consulto y Me Postulo.

En el componente Me Informo, los ciudadanos pueden encontrar lo referente al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los criterios de priorización y el consentimiento informado.

En Me Consulto, las personas podrán buscar en qué etapa de priorización de la vacunación se encuentran y consultar lugar, fecha y sitio de vacunación. Tal como ya se ha dicho, los primeros serán las personas mayores de 80 años y el talento humano vinculado al sector salud.

En Me Postulo, en caso de no estar de acuerdo con el resultado de su etapa de priorización -por ejemplo que no aparezca-, la persona podrá postularse ingresando unos datos adicionales y determinando el criterio correspondiente.

Los responsables de la actualización de la información serán las EPS o las entidades que reportaron la información del grupo de riesgo.

Según el Ministerio de Salud, no es necesario registrarse en Mi Vacuna para vacunarse, ya que las IPS ingresarán la información de la población a vacunar de acuerdo con la etapa en la que se vaya avanzando, para que así los colombianos priorizados puedan visualizar el lugar, fecha y hora de vacunación.

La plataforma Mi Vacuna Covid19 fue desarrollada en el Ministerio de Salud y Protección Social y es alimentada por una Base de Datos Maestra, conformada por los sistemas de información del Sistema Integrado de Información – SISPRO, entre las cuales se encuentran:

El Registro Único de Afiliación – Nacimiento y Defunciones – RUAF – ND.

La Base de Datos Única de Afiliados a Salud – BDUA.

Las bases de afiliación a los regímenes especiales y de excepción.

Los listados censales de población.

El Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS.

La base de datos de la Cuenta de Alto Costo.

Los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS.

El Sistema de Información para seguimiento al COVID-19 -SEGCOVID.

El registro de resultados de muestras para COVID19 – SISMUESTRAS.

La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a la Seguridad Social – PILA.

El Sistema de Afiliación Transaccional – SAT.

Demás bases de datos o sistemas de información de otras entidades públicas con las cuales interopera el Ministerio de Salud y Protección Social.

Ruta para adultos mayores sin acceso a internet

En el caso que una persona no tenga acceso a un dispositivo con internet y si esto dentro de la población priorizada, esta es la ruta definida: