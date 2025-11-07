Pharmetique Labs impulsa la educación médica y la innovación en terapias para cáncer de próstata y urología

Publicado: noviembre 7, 2025, 2:19 pm

Pharmetique Labs, empresa farmacéutica colombiana con más de 30 años de trayectoria y parte del Grupo Carval, reafirma su compromiso con la excelencia científica y la innovación al fortalecer su estrategia de transferencia de conocimiento en el campo de la urología y el cáncer de próstata.

Con un modelo empresarial basado en la innovación, la sostenibilidad y la generación de conocimiento, Pharmetique Labs se ha consolidado como líder en el mercado nacional, impactando positivamente la salud de millones de pacientes en Colombia y América Latina.

Durante los últimos años, la compañía ha evolucionado hacia un modelo de negocio integral y diversificado, que abarca desde la manufactura por contrato para terceros hasta el desarrollo y comercialización de medicamentos genéricos, productos de cuidado primario y terapias especializadas de última generación para enfermedades de alta complejidad, como el cáncer y las patologías autoinmunes.

En esta línea, el Grupo Carval impulsa la realización del Simposio Internacional de Urología – URO SUMMUS, organizado por la Fundación Valle del Lili y avalado por la Sociedad Colombiana de Urología. El evento contará con la participación académica del Fox Chase Cancer Center, la Temple University y la Fundación Valle del Lili, además del patrocinio de Pharmetique Labs, La Santé y Bioart, compañías pertenecientes al Grupo Carval.

Como empresa multilatina, Pharmetique Labs promueve el desarrollo científico y el acceso a la salud, llevando su portafolio a más de 13 países de América Latina. Su estructura integra medicamentos genéricos, de marca y especializados, junto con servicios de manufactura bajo contrato, consolidando así su presencia en los principales canales de comercialización de la región.

Con una sólida capacidad productiva nacional y resultados que reflejan su crecimiento sostenido, la compañía se posiciona como una de las organizaciones farmacéuticas de mayor confianza y proyección en el continente.

“Cuando la industria, los especialistas y las instituciones trabajamos de manera articulada para potenciar el conocimiento y compartir experiencias, el principal beneficiado siempre es el paciente. Por eso damos un paso firme en la construcción de soluciones, impulsando la transferencia de saber como eje de nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad”, señaló Luis Alfonso Díaz, presidente de Pharmetique Labs.

Según el Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN 2022) de la OMS, el cáncer de próstata ocupa el cuarto lugar entre los más diagnosticados en el mundo, con 1,46 millones de casos nuevos y 397 mil muertes anuales. En Colombia, de acuerdo con la Cuenta de Alto Costo 2024, es el cáncer más prevalente en hombres y el segundo en la población general, con 71.231 casos reportados durante el último año.

“Los datos muestran una tendencia creciente que demanda acciones sostenidas de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral. Aunque el país ha fortalecido sus programas de tamizaje, la oportunidad de inicio de tratamiento se redujo en cerca de cuatro días frente a 2023, lo que evidencia la necesidad de una mejor articulación entre niveles de atención”, explicó la Dra. Andrea Durán Amador, gerente médica de la Unidad de Cuidado Especializado de Pharmetique Labs.

El evento URO SUMMUS, que se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre en el Auditorio Principal de la Fundación Valle del Lili (Cali), representará una importante apuesta por la educación médica continua y la integración del conocimiento. Entre sus ejes temáticos destacan la terapia oncológica, la visión integral del cáncer de próstata, los avances en inteligencia artificial aplicada al paciente, las innovaciones en tecnología endoscópica emergente y los desafíos en la colocación de implantes peneanos.

Con esta iniciativa, Pharmetique Labs reafirma su liderazgo y su propósito de fortalecer la educación médica continua como base del progreso científico y del bienestar de los pacientes en Colombia y América Latina.