Opinión: “INRI” al gobierno corporativo de EPM y Ruta N

Por Gonzalo Gómez Betancourt

He sido un profundo admirador de la cultura de los antioqueños, en especial de sus empresas, debo decir que durante años fui un crítico de sus estructuras de gobierno corporativo, ya que se tenía un arraigo muy fuerte, de que el dueño es el que lo controla todo, y nos les gustaba tener juntas directivas y mucho menos con externos independientes, recuerdo que dure más de veinte años formando empresarios y directivos en gobierno corporativo en Medellín, y las preguntas siempre eran las mismas, ¿Por qué debemos tener externos independientes en nuestras juntas?, ¿ Los dueños somos los que conocemos los negocios y los que tenemos el compromiso, entonces cuál es el aporte de los externos independientes, que ni siquiera conocen el negocio ?, algunos llegaban a decir ¿ y esos supuestos independientes no será que nos pueden montar la competencia ?, y los más osados decían, ¡Los trapos sucios se lavan en casa¡.

Incluso recuerdo con humor que el Grupo Empresarial Antioqueño en ese momento sindicato empresarial antioqueño, se vanagloriaba en decir que tenía mayoría de miembros independientes en las juntas de sus empresas; sin embargo, eran los mismos dueños y/o gerentes de sus empresas, como miembros de juntas directivas de otras empresas, y se repetían una y otra vez los mismos nombres por años. No obstante, el grupo tuvo un cambio generacional importante y empezamos a ver realmente cambios en su gobierno corporativo, finalmente cuando un paisa compra la idea, la hace realidad y así poco a poco las empresas más importantes de Antioquia empezaron a tener miembros independientes en sus juntas, así como el apoyo de comités, aunque aún para las empresas que cotizan en las bolsas internacionales les falta rendir informes más estrictos y visibles de su gobierno corporativo para estar en los estándares mundiales. (Para referencia ver ISS institute of shareholders Services).

Pese a la buena voluntad que venía dándose en Antioquia para que el arraigo de “dueños” se fuera diluyendo, es increíble ver como ahora, incluso en una persona joven de la edad del alcalde de Medellín, y además con un supuesto MBA de una emblemática universidad americana siga dándose esa tan trillada idea de “Yo soy el dueño y qué”, pues señor alcalde: “las estructuras de gobierno corporativo se crearon para incluso blindar a las empresas de sus dueños”, imagínense un dueño de una empresa familiar sin competencias y habilidades para dirigir y/o gobernar una empresa, hemos visto demasiados casos de como han destruido sus organizaciones las siguientes generaciones, por falta de conocimiento y voluntad. En el caso del alcalde, no soy capaz de decir con exactitud cuál de las dos será, pero parece que sus conocimientos son realmente escasos en el tema, ya que sus afirmaciones sobre los aspectos que debe tratar o no, las junta directivas son errados; por ejemplo, las demandas hacia contratistas debido al nivel de riesgo son asunto de la junta, así como la destitución y nombramiento de la gerencia de una empresa; por lo tanto, demuestra su total desconocimiento en materia de gobierno corporativo, o en el peor de los casos de su falta de voluntad en cumplir con las normas.

Me parece que los miembros de las Juntas Directivas, de ambas compañías hicieron lo correcto, renunciar ante semejante abuso de poder del alcalde, y ahora él está buscando “sus miembros de junta directiva”, espero que reflexionen aquellos que ya aceptaron, ya que serán vistos como los miembros de junta del alcalde y no de las empresas. En una empresa normal, tendríamos que crear planchas con los diferentes perfiles de las personas y después votar con la participación accionarial; sin embargo, estás empresa “Públicas” terminan en sí mismas por ser un adefesio, ¿es el alcalde el “dueño” o es en el concejo de Medellín que define los miembros de la junta directiva de estas empresas?

Recuerden que esto no solo ha pasado en Medellín, incluso de peor manera en Bogotá, y en la alcaldía del Sr. Gustavo Petro, las acciones de la ETB habían caído de un día para otro el 22% del valor de mercado, cuando él había anunciado la fusión con otras empresas del distrito, por supuesto, nunca reconoció su imprudencia y arrogancia, tan sólo habló de la existencia de una “mano peluda” que movía la bolsa de valores. No es de extrañar ahora que uno de sus mayores defensores en segunda vuelta a la presidencia de la república actué de la misma manera, desconociendo lo que se ha construido con la mano derecha, y de un momento a otro, de un plumazo con la izquierda lo borran, justificándose en frases como: “Los miembros de junta no eran imparciales por sus relaciones con el GEA”, “Yo puedo destituir al Sr. Andrés Vásquez y nombrar al Sr. Javier Fernández, porque tengo la mayoría de los votos de la junta directiva de Ruta N, además la alcaldía es la que financia esta institución al 100%”, pues de nuevo señor alcalde, para ello existen mecanismo de gobierno corporativo dónde se podrá evidenciar los conflictos de intereses de los miembros de junta, si existieran, y además es necesario saber qué piensan los demás miembros de junta de Ruta N, porque representan a todos los stakeholders y no solamente al “supuesto dueño”.

CEO Legacy & Management Consulting Group