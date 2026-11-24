Miguel Moreno Méndez sostiene que la mala cultura organizacional no es un problema «blando»: se refleja en rotación, reprocesos, decisiones tardías, pérdida de talento y menor capacidad para sostener los resultados

Una empresa puede crecer en ventas y cumplir sus presupuestos mientras se deteriora por dentro. El problema es que esa aparente prosperidad puede esconder costos asociados a la rotación de personal, los reprocesos, el ausentismo, la pérdida de talento, la lentitud en la toma de decisiones y el desgaste de los equipos.

Esta es una de las principales reflexiones de ¡Qué mierdero de oficina! Cómo sobrevivir y sobre todo transformar las organizaciones que nos quieren matar, el nuevo libro de Miguel Moreno Méndez, consultor, coach ejecutivo y fundador de ÁPICE Consulting & Coaching.