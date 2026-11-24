Una empresa puede crecer en ventas y cumplir sus presupuestos mientras se deteriora por dentro. El problema es que esa aparente prosperidad puede esconder costos asociados a la rotación de personal, los reprocesos, el ausentismo, la pérdida de talento, la lentitud en la toma de decisiones y el desgaste de los equipos.
Esta es una de las principales reflexiones de ¡Qué mierdero de oficina! Cómo sobrevivir y sobre todo transformar las organizaciones que nos quieren matar, el nuevo libro de Miguel Moreno Méndez, consultor, coach ejecutivo y fundador de ÁPICE Consulting & Coaching.
«El comportamiento humano siempre termina apareciendo en los números. La cultura que no se conversa a tiempo termina cobrándose en el balance.»
— Miguel Moreno Méndez, fundador de ÁPICE Consulting & Coaching
Empresas rentables que acumulan «deuda humana»
Con un título directo y provocador, el libro pone sobre la mesa las dinámicas que muchas organizaciones han normalizado: microgestión, miedo a contradecir al jefe, exigencia de conexión permanente, sobrecarga laboral, castigo al error y dependencia excesiva de una sola persona para tomar decisiones.
Aunque estas prácticas pueden generar obediencia y resultados inmediatos, para el autor también crean lo que denomina una «deuda humana»: un desgaste acumulado que tarde o temprano afecta la operación, la reputación, la capacidad de innovar y la sostenibilidad del negocio.
Las señales que también deberían mirar los gerentes
Además de ventas, rentabilidad y cumplimiento del presupuesto, Moreno Méndez propone que los líderes observen indicadores que pueden anticipar problemas operativos y financieros:
«Cuando nadie contradice al jefe, no siempre hay alineación; muchas veces hay miedo. Y cuando la verdad no puede subir por el organigrama, el riesgo sí sube.»
— Miguel Moreno Méndez
El fundador también puede convertirse en el cuello de botella
El libro dedica una mirada especial a las empresas familiares y a los negocios que dependen excesivamente de su fundador. La misma capacidad que permitió crear y sacar adelante una compañía puede convertirse, con el tiempo, en el principal límite para profesionalizarla y hacerla crecer.
«La fortaleza que funda una empresa puede convertirse en el límite que le impide crecer. Si todo depende de usted, no construyó una empresa: construyó una dependencia.»
— Miguel Moreno Méndez
Del diagnóstico a la transformación
Aunque presenta un diagnóstico incómodo, el libro no se limita a denunciar los problemas. Incluye herramientas prácticas para empleados, líderes, empresarios y áreas de talento humano:
«Es más fácil cambiar el organigrama que mirarse al espejo. La transformación no comienza comprando una metodología; comienza con una verdad que el líder esté dispuesto a escuchar.»
— Miguel Moreno Méndez
Miguel Moreno Méndez es abogado, magíster en Administración y Gestión de Empresas y en Liderazgo Organizacional y Equipos de Alto Rendimiento. Es coach ejecutivo certificado por la International Coaching Federation y fundador de ÁPICE Consulting & Coaching.
Durante cerca de tres décadas ha acompañado más de 150 procesos de transformación organizacional en sectores como salud, tecnología, finanzas, educación, manufactura y servicios en Colombia y América Latina.
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