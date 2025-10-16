Latinoamérica habla de Experiencia de Clientes y Colaboradores: el CX Day llega a Colombia

Publicado: octubre 16, 2025, 12:41 pm

En el mundo actual, la diferencia entre una marca y su competencia ya no está en el producto, sino en la experiencia que genera. Por eso, el próximo 12 de noviembre, Bogotá será el escenario del CX Day Colombia 2025, el encuentro que reúne a los líderes y profesionales que están transformando la Experiencia de Clientes y Colaboradores.

El encuentro, que se realizará en el Hotel SHG LIV Zona G, pondrá sobre la mesa los temas que hoy marcan el rumbo de las organizaciones más innovadoras: inteligencia artificial aplicada al CX y EX, estrategias de omnicanalidad, humanización y ROI. Todo bajo el eje temático: “La (R)evolución del EX y CX”, una invitación a repensar cómo las empresas crean valor a través de las emociones, la empatía y la conexión humana.

El CX Day es reconocido como el mayor encuentro de Experiencia de Cliente y de Colaborador en Latinoamérica, con más de ocho años impulsando esta conversación en países como Argentina, Chile, México, Costa Rica y Colombia. Cada año, miles de líderes se reúnen para compartir una convicción: el futuro de los negocios depende de la calidad de las experiencias que ofrecen.

Este año, el CX Day Colombia 2025 espera recibir a más de 300 asistentes presenciales y a una amplia comunidad que se conectará vía streaming. La participación es sin costo, aunque el aforo es limitado, por lo que se recomienda registrarse con anticipación. Las inscripciones ya están disponibles en este link.

Además de aprender de oradores líderes, conocer las tendencias globales y analizar casos de éxito, los participantes podrán conectar con cientos de profesionales del sector.

El CX Day se consolida así como uno de los espacios de networking más relevantes de la región.

Más que un evento, el CX Day es una experiencia donde el conocimiento se une con la inspiración, y donde cada interacción puede transformarse en una nueva oportunidad de colaboración.