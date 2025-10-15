David Nieto Plazas: el estratega detrás de la transformación del Banco de Bogotá

Publicado: octubre 15, 2025, 12:23 pm

Bogotá, Colombia. — En los últimos años, el Banco de Bogotá ha pasado de ser una marca tradicional a consolidarse como una organización innovadora, cercana y profundamente conectada con la vida de los colombianos. Este proceso de transformación responde a una visión estratégica sostenida, impulsada por un equipo comprometido con el cambio. Entre sus protagonistas destaca David Nieto Plazas, actual Gerente de Marketing y Medios del Banco de Bogotá, cuyo liderazgo ha sido fundamental en esta evolución.

Con más de 16 años de experiencia en marketing, medios y transformación digital, Nieto ha construido una trayectoria marcada por la innovación y la orientación a resultados. Su paso por el sector financiero y por reconocidas agencias de publicidad le ha permitido desarrollar una comprensión integral del ecosistema de comunicación, creatividad y negocio.

Uno de los hitos más relevantes de su gestión es la creación y consolidación de la plataforma “Cambiando Contigo”, una propuesta que simboliza el compromiso del Banco de Bogotá con la evolución constante y la cercanía con sus clientes. Esta estrategia ha sido respaldada por resultados tangibles: en los últimos cinco años, el equipo ha recibido más de 39 premios en certámenes nacionales e internacionales como Effie Colombia, Effie Latam, El Ojo de Iberoamérica y el Festival of Media Latam Awards, además del reconocimiento de la Asociación Colombiana de Marketing (ACM) por su aporte al desarrollo del marketing en el país.

Bajo el liderazgo de Nieto, el Banco de Bogotá también obtuvo la certificación ISO 9001 en gestión de marketing y medios, y la Huella de la Comunicación Comercial Responsable 2023, otorgada por la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) en 2024.

Además, David Nieto forma parte de la Junta Directiva de la ANDA, desde donde impulsa iniciativas de autorregulación, sostenibilidad y evolución de las prácticas de marketing en Colombia.

Convencido de que la innovación “no es un destino, sino un camino permanente”, Nieto continúa guiando la transformación digital del Banco de Bogotá con una visión centrada en el consumidor, desarrollando soluciones cada vez más personalizadas, eficientes y relevantes para los colombianos.

Su pasión, liderazgo y visión estratégica lo consolidan como uno de los referentes más influyentes del marketing en Colombia y como una figura clave dentro del ecosistema empresarial del país.