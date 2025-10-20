Gatorlit Recover llega a Colombia: la apuesta de Gatorade por liderar la hidratación más allá del deporte

Publicado: octubre 20, 2025, 4:05 pm

Con esta innovación que responde a las tendencias de bienestar en el mercado colombiano, la marca líder en hidratación amplía su portafolio hacia momentos de consumo no solamente deportivos.

Bogotá, octubre de 2025 – Gatorade, líder y referente mundial en la ciencia de la hidratación, anuncia el lanzamiento en Colombia de Gatorlit Recover, un producto diseñado para expandir la hidratación hacia nuevos momentos de consumo no asociados de manera exclusiva al deporte sino a otras situaciones cotidianas de la vida social y el disfrute que integren actividad física, como la fiesta, la posfiesta no asociada al consumo de bebidas alcohólicas, los días de calor extremo y las jornadas de actividad intensas.

Con este lanzamiento, Gatorade evoluciona para ser una compañía de hidratación, ofreciendo soluciones para cada ocasión de consumo y reafirmando su compromiso con la innovación y variedad de opciones para el consumidor.

Un mercado de alto potencial en Colombia

De acuerdo con un estudio realizado por la agencia de investigación Mega Research en enero de 2025, 3 de cada 10 colombianos son shoppers de bebidas hidratantes, con una mayor incidencia en las isotónicas (26%) frente a los sueros (15%). Además, 9 de cada 10 consumidores compran estas bebidas para consumo personal, lo que refleja la relevancia de la categoría en la vida cotidiana.

La hidratación responde a dos grandes necesidades: recuperación deportiva (33% de las ocasiones) después de actividades físicas intensas o moderadas, e hidratación diaria (67% de las ocasiones) para acompañar tareas no deportivas o momentos de recreación que incluyan cualquier actividad física. En este escenario, las categorías de isotónicas y sueros se complementan: en el consumo deportivo predominan las isotónicas (56%), mientras que en el consumo no deportivo los sueros tienen mayor protagonismo (52%).

El estudio también muestra que se trata de una categoría de alta frecuencia, con consumos que superan las 10 ocasiones semanales y con 1 de cada 2 colombianos clasificados como heavy shoppers. A la hora de decidir la compra, los criterios varían según la ocasión: en el consumo deportivo la marca se posiciona como principal factor (25%), seguida de la calidad (21%) y el precio (19%), mientras que en las ocasiones no deportivas la marca (22%) y el precio (23%) se evalúan en conjunto como los determinantes clave.

La respuesta de Gatorade: ciencia y accesibilidad

“El mercado colombiano es clave dentro de nuestra visión regional. Con Gatorlit Recover buscamos satisfacer otras oportunidades o necesidades de consumo y acompañar a los colombianos en situaciones cotidianas como la fiesta, la posfiesta o los días de intenso calor, siempre con una propuesta científica y práctica”, señaló señaló Santiago Murray, General Manager PepsiCo LAB Central, quien además recuerda que Gatorlit Recover no se recomienda ni está diseñado para mezclar o complementar bebidas alcohólicas, ni mucho menos para prevenir los efectos de su consumo.

Con una fórmula de rápida absorción que combina 5 electrolitos esenciales y baja concentración de carbohidratos justa, Gatorlit Recover ofrece rehidratación efectiva. Disponible en los sabores Moras, Uva y Fresa-Kiwi, el producto se encuentra en supermercados, farmacias y tiendas de todo el país.

