FEDEMADERAS analizó el decálogo propuesto por Colombia en la COP27 y advirtió que la industria necesita señales de confianza

Publicado: noviembre 17, 2022, 3:01 pm

La Federación Nacional de Industriales de la Madera FEDEMADERAS, analizó el decálogo que propuso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), para enfrentar la crisis climática desde los gobiernos y la humanidad.

Juan Miguel Vásquez Suárez, director ejecutivo nacional de FEDEMADERAS, aseguró que, si bien hay aciertos en los planteamientos presentados, la industria requiere con urgencia señales de confianza y certidumbre, especialmente tras conocer los textos finales de la reforma tributaria.

El decálogo incluye, por ejemplo, la necesidad de salvar los pilares del clima del planeta, haciendo referencia a la selva amazónica, con una inversión de US$200 millones anuales por dos décadas. El gremio del sector forestal y de los diferentes eslabones productivos de la madera celebró la decisión, pero expresó inquietudes.

“Entregar recursos para proteger el bosque, preservarlo, pero no aprovecharlo sosteniblemente puede no ser viable en el largo plazo. La mejor estrategia para combatir la deforestación y producir menos presión al bosque natural es apoyar el desarrollo de las plantaciones forestales comerciales”, aseguró Vásquez Suárez, al tiempo que recordó que actualmente hay un déficit de tres millones de metros cúbicos de este recurso en nuestro país.

La Federación también se mostró en desacuerdo con la premisa de que el mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. De acuerdo con el director de FEDEMADERAS, el mercado podría ser un mecanismo válido, pues la generación de riqueza debe ser social, ambiental y económica: “desvincular o generar medidas que fracturen este concepto es evidentemente un error de política económica”, destacó.

La industria del sector forestal y de los diferentes eslabones productivos de la madera ha demostrado que por cada 12 hectáreas cultivadas se generan cuatro empleos directos e indirectos, lo que se traduce en beneficios sociales al contar con inversiones anuales con este énfasis de US$1 millón, según FEDEMADERAS. Eso sin mencionar los territorios alejados que se abastecen con energía eléctrica producto de la biomasa de origen forestal a pesar de que esta representa tan solo el 1% de la matriz energética.

El gremio ha manifestado en diversas oportunidades que espera políticas de Estado concretas, no solo programas de gobierno. Es así que ha solicitado al presidente Gustavo Petro espacios de diálogo e información para atender a los empresarios del sector que no ven claridad en la política de largo plazo cuando los textos finales de la reforma tributaria castigan severamente los nuevos proyectos productivos.

“Los aprovechamientos de plantaciones forestales instalados en 2023 ya no gozarán de la exención de renta al momento de su aprovechamiento, seguramente para el año 2030 y subsiguientes, aspecto no menor si se tiene en cuenta que las inversiones podrían disminuirse dramáticamente y con ello la producción de madera y la generación de riqueza social. Colombia estaría abocada a una mayor importación de este producto”, advirtió Juan Miguel Vásquez Suárez.

Según cálculos de FEDEMADERAS, la exención de renta tuvo un costo de $81.000 millones en 2021. “El gremio no logra comprender cómo no hay cabida para un sector productivo, inclusivo y movilizador del 0,69% del PIB nacional cuando el incentivo (anunciado con la COP27) representa solo un 8,1% del valor de la destinación para la protección de la selva. No es precisamente una política integral de largo plazo sino una medida de impacto focalizada, la que se está generando”, concluyó el líder gremial.

En la COP27, que se llevó a cabo entre el 6 y el 18 de noviembre de 2022 en Sharm el-Sheikh (Egipto), se reunieron cientos de países para tomar medidas que le permitan a la humanidad alcanzar los objetivos climáticos colectivos acordados en el marco del Acuerdo de París y la Convención Marco.